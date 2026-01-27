伊朗血腥鎮壓逾6千死 國家貨幣里亞爾貶至新低

我的頻道

中央社杜拜27日綜合外電報導
伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率重挫至歷史新低，來到150萬里亞爾兌1美元。路透
伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率重挫至歷史新低，來到150萬里亞爾兌1美元。路透

根據人權團體今天公布的數據顯示，伊朗當局對全國性抗議活動的血腥鎮壓，已造成至少6126人死亡，另有許多人恐怕已經遇難。

同時，隨著美國航空母艦打擊群抵達中東地區，準備領導任何美方因應這次危機的軍事行動，伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率重挫至歷史新低，來到150萬里亞爾兌1美元。

美聯社報導，美國「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）及其隨行的飛彈驅逐艦已抵達當地，為美方提供打擊伊朗的能力。尤其是在波斯灣的阿拉伯國家明確表示，儘管境內駐有美軍人員，但仍希望避免捲入任何攻擊行動的情況下，美軍的進駐更具意義。

今天公布的數據來自總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA），這個組織過去在多次的伊朗動亂中，皆能準確提供數據，並靠遍布伊朗各地的活動人士網絡逐一驗證相關死亡案例。

人權行動者新聞通訊社表示，死者中至少有5777名抗議者、214名政府相關人員、86名兒童及49名並未參與示威的平民。另外，目前鎮壓行動累計已有超過4萬1800人被捕。

由於伊朗當局切斷網路並干擾國際通訊，美聯社無法獨立驗證最新死亡人數。

伊朗官方則聲稱死亡人數僅3117人，其中2427人為平民與安全部隊成員，其餘的人被標註為「恐怖分子」。伊朗神權體制過去在通報類似動亂的傷亡時，常有低報或不報的情況。

伊朗的抗議行動自2025年12月28日由里亞爾暴跌引爆，很快蔓延全國。面對抗議，伊朗神權體制展開強硬鎮壓。隨著伊朗全國網路封鎖超過兩週後，外界逐漸掌握這場危機的實際規模，這也是伊朗有史以來最全面的網路斷訊。

德黑蘭各大外匯交易所今天報出的里亞爾對美元匯率，創下歷史新低。

伊朗目前大幅縮減官方補貼匯率，以抑制貪腐問題。政府也提供全民相當於7美元的每月補貼，以因應物價上漲。但過去十年，伊朗里亞爾的匯率已從3萬2000里亞爾兌1美元，大貶到如今150萬里亞爾兌1美元，民眾儲蓄幾乎化為烏有。

伊朗 匯率 貨幣

