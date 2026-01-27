我的頻道

快訊

川普僅用1個字 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

末日時鐘79年來最逼近午夜 人類距毀滅僅剩「85秒」

西班牙失業率降至10%以下 2008年金融危機以來首見

中央社馬德里27日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。歐新社
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。歐新社

根據今天公布的官方數據，歐洲聯盟（EU）第4大經濟體西班牙長期居高不下的失業率在2025年第4季降至10%以下，創下2008年全球金融危機以來首見。

法新社報導，西班牙國家統計局（National Statistics Institute）公布，去年第4季失業率較第3季下滑0.52個百分點至9.93%，其中服務業貢獻最多降幅，農業和工業的失業率也下降。而服務業正包括占西班牙全年經濟產出約13%的關鍵產業觀光業。

這是西班牙失業率自2008年第1季達到9.6%後出現過的最低點。當時不久後爆發的全球經濟衰退，在西班牙經濟留下數道深深傷疤。

在已開發國家當中，西班牙的經濟成長表現持續優於其他國家；但其失業率卻一直是歐盟國家中最高的。

西班牙失業率在2013年初達到約27%的高點，不過近幾年隨著西班牙觀光業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後表現強勁，失業率已穩定下降。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在社群媒體平台X發文表示：「失業率創2008年以來首次降至10%以下，西班牙有將近2250萬人有工作，這是新紀錄。」

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

