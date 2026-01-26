以軍尋獲加薩最後人質遺體 為重啟拉法關卡鋪路

拉法關卡是遭受重創的加薩通往外界的主要通道。（美聯社檔案照）

以色列 軍方今天宣布，已在加薩 尋獲最後一名已故人質的遺體，這是自2014年以來，加薩首次沒有以色列人質，也完成美國總統川普為結束加薩戰爭所提計畫中，初步階段的一項關鍵條件。

路透社報導，以軍在聲明中指出，警官吉維利（Ran Gvili）遭扣押在加薩超過840天，他的遺體已經過身分確認，將送返安葬。

這次尋獲遺體可能可為加薩與埃及 之間的拉法關卡（Rafah Crossing）有限度重啟鋪路，也符合以色列先前的承諾。拉法關卡是遭受重創的加薩通往外界的主要通道。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2023年10月7日遇害並被擄到加薩的以色列警官吉維利，是當天遭綁人質中最後一位遺體仍留在加薩的人。以色列政府表示，他在死後被追授一級中士（First Sergeant）軍銜。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）說：「全體國民都在祈禱，並等待這一刻來臨，現在圓滿結束了。」

以色列國防軍在聲明中指出：「經國家法醫中心（National Center of Forensic Medicine）與以色列警察和軍事拉比局（Military Rabbinate）共同進行身分鑑定後，官員已通知家屬遺骸身分，並將安排下葬。」

以色列已表示，要開放拉法關卡與推動加薩和平計畫進入第2階段，條件是尋回並交還所有生還與已故人質。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應這個消息時說，吉維利遺體的歸來是「以色列國家的傑出成就」。

他在國會（Knesset）向媒體表示：「我們承諾將把每個人帶回家，如今也確實帶回所有人，直到最後一位。藍尼（Rani，吉維利小名）是英雄，他是第一個進去、最後一個出來，現在他正在回家的路上。」1150127