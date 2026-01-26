獎金6.8萬美元…俄菁英大學鼓勵從軍 學生恐被騙上前線

俄羅斯士兵正在向烏克蘭推進。（美聯社檔案照）

俄羅斯 媒體報導，一些俄國 知名高等教育院校正在提供豐厚獎金來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙手法，將年輕學子推入戰火。

美國「紐約郵報」（New York Post）引述「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯首都莫斯科最頂尖大學之一高等經濟大學（Higher School of Economics，HSE）證實，他們正與俄國各地其他高等教育機構鼓勵學生入伍，承諾提供520萬盧布（約6.8萬美元）獎金。

據莫斯科時報報導，學生收到的招募資訊是簽約1年任職俄羅斯軍隊無人機單位，執勤地點遠離烏克蘭 戰場前線；但俄國良政團體指出，這些學生會被不實宣傳所騙，他們很可能被推到前線。

俄羅斯「良心拒服兵役者運動」（Movement for Conscientious Objectors）律師克利加（Artyom Klyga）在社群平台Telegram發文表示，簽約的學生實際上可能會身處前線，「包括成為突擊部隊成員」。

他指出，根據俄羅斯強人總統普丁（Vladimir Putin）在2022年全面侵略烏克蘭初期頒布的軍事動員令，所有俄國軍約都是無期限的。

莫斯科時報報導，包括莫斯科物理科技學院（Moscow Institute of Physics and Technology，MIPT）、西伯利亞聯邦大學（Siberian Federal University）和貝爾哥羅德州立科技大學（Belgorod State Technological University），也都參與類似誤導人的募兵行動。