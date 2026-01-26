我的頻道

緬因州商務機墜毀 7死1重傷

川普：正全面審查明州ICE槍擊事件…我們會離開

獎金6.8萬美元…俄菁英大學鼓勵從軍 學生恐被騙上前線

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯士兵正在向烏克蘭推進。（美聯社檔案照）
俄羅斯士兵正在向烏克蘭推進。（美聯社檔案照）

俄羅斯媒體報導，一些俄國知名高等教育院校正在提供豐厚獎金來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙手法，將年輕學子推入戰火。

美國「紐約郵報」（New York Post）引述「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯首都莫斯科最頂尖大學之一高等經濟大學（Higher School of Economics，HSE）證實，他們正與俄國各地其他高等教育機構鼓勵學生入伍，承諾提供520萬盧布（約6.8萬美元）獎金。

據莫斯科時報報導，學生收到的招募資訊是簽約1年任職俄羅斯軍隊無人機單位，執勤地點遠離烏克蘭戰場前線；但俄國良政團體指出，這些學生會被不實宣傳所騙，他們很可能被推到前線。

俄羅斯「良心拒服兵役者運動」（Movement for Conscientious Objectors）律師克利加（Artyom Klyga）在社群平台Telegram發文表示，簽約的學生實際上可能會身處前線，「包括成為突擊部隊成員」。

他指出，根據俄羅斯強人總統普丁（Vladimir Putin）在2022年全面侵略烏克蘭初期頒布的軍事動員令，所有俄國軍約都是無期限的。

莫斯科時報報導，包括莫斯科物理科技學院（Moscow Institute of Physics and Technology，MIPT）、西伯利亞聯邦大學（Siberian Federal University）和貝爾哥羅德州立科技大學（Belgorod State Technological University），也都參與類似誤導人的募兵行動。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

