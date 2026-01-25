瑞士酒吧火災案老闆獲釋 義總理怒批、召回大使抗議

我的頻道

中央社羅馬25日專電
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納星座酒吧元旦凌晨發生嚴重火災，民眾悼念遇難者。（路透檔案照）
瑞士司法單位偵辦造成嚴重死傷的「酒吧跨年火災案」，裁定酒吧老闆交保，引起義大利政府憤慨。義大利總理梅洛尼與義國外交部昨天抨擊此舉，並召回駐瑞士大使抗議；瑞士總統帕姆蘭則呼籲勿以政治干預司法。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生嚴重火災，造成40人死亡，多人重傷，死者包括6名義大利青少年。事故酒吧遭質疑在安全設施與定期檢驗方面有多項疏失，義大利受害家屬強烈要求究責。

針對瑞士司法單位裁定酒吧老闆莫瑞提（Jacques Moretti）交保，梅洛尼（Giorgia Meloni）與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）昨天立刻表達憤慨，警告莫瑞提可能逃亡。義國政府並質疑瑞士司法單位對這起火災的調查「漏洞百出」。

莫瑞提與妻子潔西卡（Jessica Maric）被控過失殺人、傷害、縱火等罪名，義大利總理府昨天發表嚴厲書面聲明，譴責釋放莫瑞提是嚴重的冒犯，是對遇難者家屬和仍在住院治療者的二度傷害。

義大利政府要求駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）聯繫瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud），轉達義大利政府和人民的深切憤慨。安莎通訊社（ANSA）等義媒引述塔加尼指出，這次會面遭瑞士司法單位拒絕，柯納多隨後立刻被召回羅馬，以表明義大利的強烈不滿。

塔加尼表示，莫瑞提獲釋存在風險，因為這名老闆曾試圖篡改證據，且在被捕前試圖逃跑，很可能故技重施，「莫瑞提就像是被當場抓到的現行犯，他和妻子是酒吧所有人，應對所發生的一切負責」。

塔加尼表示，義大利的憤怒並非針對瑞士政府，批評矛頭主要指向瓦萊州司法機關，義大利要求評估是否「破例將調查委託給另一州的司法機關」。義媒報導，瓦萊州檢察總長皮盧向義國外交部澄清，莫瑞提獲釋並非她個人決定，是法院的決定；她聲明「不想與義大利發生外交糾紛」，但也「不會屈服於任何壓力」。

義媒引述，瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）呼籲「政治人物不要干涉司法，應尊重權力分立」。他強調瑞士司法程序與義大利不同，兩種法律體系不應混淆。

義大利 瑞士 梅洛尼

