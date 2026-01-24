我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

編譯黃淑玲／綜合外電
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一只名貴新腕表，估計價值約150萬美元。

這只手表由奢華鐘錶製造商傑克寶（Jacob & Co）出品，表面中央有著阿南特坐在金黃座椅上的迷你雕像，四周鑲了397顆珍貴寶石，還配置了立體造型的獅子、孟加拉虎，設計主題是他所擁有的私人野生動物保護區「萬塔拉」（Vantara）。

傑克寶沒有公開這只表的價格，根據鐘表產業組織Watchopea估計，它的價值約在150萬美元。

阿南特的「萬塔拉」野生動物保護區，並未對公眾開放。園區去年3月由印度總理莫迪親臨參加啟用儀式，也是2024年阿南特舉辦豪華婚禮所在地。「萬塔拉」位於印度西部古吉拉特邦的賈姆納加爾（Jamnagar），距離信實集團所有的石油煉油廠不遠，該煉油廠是全球規模最大的煉油設施。

BBC報導指出，「萬塔拉」去年曾因被指控非法取得動物、虐待動物，而登上新聞版面，不過之後由印度最高法院指派的調查團隊，並未發現任何不當行為的證據。

傑克寶在社群平台上公開這款腕表時表示，這件全新的奢華手表是「向萬塔拉致敬」，而表盤中央的阿南特雕像「象徵著守護精神與責任感」。表面所鑲嵌的寶石，包括鑽石、綠色藍寶石、石榴石及其他珍貴寶石。

傑克寶在印度的零售合作夥伴Ethos Watches主管說，公司未揭露手表價格，目前亦未在門市販售。

印度 石油

上一則

芬蘭總理明訪中國 是否談北極「冰上絲綢之路」受矚

下一則

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

延伸閱讀

中國出口鋼材創新高 日本粗鋼產量56年低點

中國出口鋼材創新高 日本粗鋼產量56年低點
印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋回家成親

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋回家成親
武當山習武15年 美國男子金髮自然變黑髮

武當山習武15年 美國男子金髮自然變黑髮
洛縣新型警犬防彈背心 殉職「傑克」留名

洛縣新型警犬防彈背心 殉職「傑克」留名

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲