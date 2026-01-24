一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

亞洲首富、印度 信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一只名貴新腕表，估計價值約150萬美元。

這只手表由奢華鐘錶製造商傑克寶（Jacob & Co）出品，表面中央有著阿南特坐在金黃座椅上的迷你雕像，四周鑲了397顆珍貴寶石，還配置了立體造型的獅子、孟加拉虎，設計主題是他所擁有的私人野生動物保護區「萬塔拉」（Vantara）。

傑克寶沒有公開這只表的價格，根據鐘表產業組織Watchopea估計，它的價值約在150萬美元。

阿南特的「萬塔拉」野生動物保護區，並未對公眾開放。園區去年3月由印度總理莫迪親臨參加啟用儀式，也是2024年阿南特舉辦豪華婚禮所在地。「萬塔拉」位於印度西部古吉拉特邦的賈姆納加爾（Jamnagar），距離信實集團所有的石油 煉油廠不遠，該煉油廠是全球規模最大的煉油設施。

BBC報導指出，「萬塔拉」去年曾因被指控非法取得動物、虐待動物，而登上新聞版面，不過之後由印度最高法院指派的調查團隊，並未發現任何不當行為的證據。

傑克寶在社群平台上公開這款腕表時表示，這件全新的奢華手表是「向萬塔拉致敬」，而表盤中央的阿南特雕像「象徵著守護精神與責任感」。表面所鑲嵌的寶石，包括鑽石、綠色藍寶石、石榴石及其他珍貴寶石。

傑克寶在印度的零售合作夥伴Ethos Watches主管說，公司未揭露手表價格，目前亦未在門市販售。