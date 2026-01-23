我的頻道

全球屏息… 霍諾德爬台北101倒數 觀景台是關鍵

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜

中央社基輔/莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯無人機攻擊烏克蘭重要能源設施，導致全市多個地區斷電、停水與暖氣中斷。圖為23日基輔居民們在政府人道援助站的帳篷內領取熱食和取暖。路透

烏克蘭俄羅斯談判代表今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比會面，試圖處理事關重大的領土問題，值此之際，俄羅斯空襲使烏克蘭陷入這場四年戰爭中最嚴重的能源危機。

路透報導，基輔現正承受日益升高的美國壓力，要求其達成和平協議；莫斯科則堅持，當烏克蘭讓出整個東部工業區頓巴斯（Donbas）後，俄軍才會停止戰鬥。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，領土爭議是會談核心議題，這場會談預定明天結束。

澤倫斯基在Telegram聲明指出：「最重要的是，俄羅斯應準備結束這場由其發動的戰爭。」

他說：「我們要看明天的對話進展如何，以及最終結果是什麼。」

這場談判前一天，澤倫斯基才在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上與美國總統川普會面，但未取得立即成果。

三方會談之際，俄軍正加劇打擊烏克蘭能源系統。這些攻擊已導致基輔等多座大城市停電、供暖中斷，而氣溫遠低於冰點。

烏克蘭最大民營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）告訴路透，情勢正逼近「人道災難」，烏克蘭需要一項能停止對能源設施攻擊的停火協議。

俄羅斯表示，希望透過外交途徑解決問題，但只要談判解方難以達成，莫斯科就會持續以軍事手段推進目標。

