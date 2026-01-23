川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境

我的頻道

中央社華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普建議透過援引「北大西洋公約」第五條，「考驗」全球最強大軍事同盟北大西洋公約組織，迫使成員國保護美國南部邊境。這番言論恐帶來重大影響。
美國總統川普在社群媒體發文，建議透過援引「北大西洋公約」第五條，「考驗」全球最強大軍事同盟北大西洋公約組織，迫使成員國保護美國南部邊境。這番言論恐帶來重大影響。

「時代雜誌」（TIME）報導，川普長期批評北大西洋公約組織（NATO）其他成員國未提撥應有國防開支。北約成員還包括30個歐洲盟國和加拿大。

他昨晚在真實社群（Truth Social）發文表示：「也許我們應該考驗北約：援引第五條，迫使北約來這裡保護我們南部邊境，防止更多非法移民入侵，這樣可以騰出大量邊境巡邏隊人員處理其他任務。」

北約第五條指的是該組織的集體防禦條款，規範對其中一個成員國的「武裝攻擊」視同對全部32個成員國的攻擊。

北約指出，是否觸發第五條會依個案評估，例如「一國入侵另一國領土」等，但也明確表示，若事件沒有國際層面，例如純粹屬於國內恐怖攻擊，就不會觸發集體防禦條款，即使如此，成員國仍可選擇協助。

自從北約於近80年前成立以來，這項集體防禦條款僅被啟動過一次：2001年9月11日恐攻隔天，美國的北約盟國支持美國在阿富汗的行動，最終有超過1000名非美籍北約士兵陣亡。

川普在真實社群的上述貼文正值他持續以美國退出北約相威脅之際。

他昨天在瑞士世界經濟論壇（World Economic Forum）場邊接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我們從不曾需要他們，我們也沒真正向他們提出過什麼要求。就是說，他們會說曾派兵到阿富汗或者其他地方，是沒錯，但他們待在稍微後面，距離前線還是有一段。」

再前一天，川普在達沃斯（Davos）一場不著邊際的演講中批評北約不可靠說：「我非常了解他們。我不確定他們會出現。我知道我們會出手相助，但我不知道他們會不會來幫我們。」

他特別點名北約盟國丹麥，因他正主張將丹麥王國境內自治領土格陵蘭（Greenland）納入美國控制。他還錯誤聲稱美國部隊在第二次世界大戰期間守衛格陵蘭後，將格陵蘭「還給」丹麥，批評這個北歐國家「忘恩負義」。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）21日反駁，強調北約確實支援美國在阿富汗的任務。

他說：「每有兩名美國軍人犧牲生命，便有一位其他北約國家的軍人也回不了家，來自荷蘭、來自丹麥，還有其他國家。」

事實上，在阿富汗衝突期間，丹麥軍人在聯軍成員國中的人均戰損率最高。根據追蹤軍事傷亡情況的iCasualties.org，丹麥共有43名士兵陣亡。

呂特對川普說：「你無法百分之百確定若美國遭到攻擊時歐洲國家會出手相助。但我可以告訴你，他們會的。」

