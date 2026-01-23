韓查酷澎個資外洩 美股東控李在明親中「雙標」求美介入

我的頻道

中央社首爾23日綜合外電報導
南韓電商平台酷澎（Coupang）爆發個資外洩事件。（路透）
南韓電商平台酷澎（Coupang）爆發個資外洩事件遭首爾當局調查，韓媒今天報導，酷澎2個美國股東向美國政府遞交請願書，指控南韓政府差別對待酷澎，請求美方介入調查。

南韓「中央日報」報導，這2家擁有酷澎持股的美國投資公司指控南韓總統李在明與執政的共同民主黨親中反美，並將南韓政府的相關舉措形容為「只有在委內瑞拉或俄羅斯等極權敵對國家才會發生的事」。

報導中表示，美國投資公司Greenoaks Capital與Altimeter Capital為啟動針對南韓政府的國際投資爭端解決機制（ISDS）仲裁程序。同時向美國司法部與南韓政府提交仲裁意向書，並將李在明列為收件人。

根據報導，這2家美國投資公司主張酷澎個資外洩事件只是「有限的個資外流」，並稱南韓當局以此為藉口，試圖剝奪一家成功美國企業的競爭力。

他們還主張「南韓持續違反韓美自由貿易協定（FTA）及國際法，我們有權要求賠償」。

酷澎今天針對美國投資人指控南韓差別性監管待遇做出回應。

總部位於西雅圖的酷澎發表聲明表示，投資人遞交國際投資爭端解決通知與公司本身無關，並表示該公司「將全力配合所有政府調查」。（編譯：劉淑琴）1150123

南韓 李在明 個資外洩

