我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極寒風暴來襲 美航班明天大規模取消…今日5件事

近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

義大利與德國合作確保原物料供應鏈 因應中國影響力

中央社羅馬23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，左）23日出席在羅馬舉行的義德商業論壇，雙邊共同草擬文件。路透
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，左）23日出席在羅馬舉行的義德商業論壇，雙邊共同草擬文件。路透

根據路透取得的文件，義大利德國已承諾攜手確保對兩國經濟至關重要的原物料供應鏈安全無虞，羅馬當局正敦促夥伴國共同因應中國對全球原物料價格與日俱增的影響力。

七大工業國集團（G7）和其他主要經濟體正商議如何降低對中國稀土的依賴，包括可能設定最低限價（price floor），和建立新夥伴關係以開發替代供應來源。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）親自出席在羅馬舉行的義德商業論壇，雙邊共同草擬這份文件。

義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在論壇中表示：「我們不能接受中國獨自決定原物料價格。義大利與德國希望建立共同策略，期盼其他國家採取這個做法。」

稀土礦物對國防科技、半導體、再生能源零組件、電池以及精煉過程至關重要。

義大利官員透露，矽、晶片、國防及航太已列入雙邊合作的主要領域。

義大利與德國在這份文件中表示，雙方將合作確保「對戰略技術和產業應用至關重要的關鍵原物料」供應鏈安全無虞，目標是強化經濟安全。

梅洛尼已推動立法，尋求擴大國內相關原物料開採，包括允許已關閉或廢棄的礦場重啟。

身為歐洲聯盟（EU）製造業重鎮的羅馬與柏林指出，確保取得關鍵礦物，也為歐盟內部強化合作、與跨大西洋夥伴及其他理念相近國家的合作提供機會。

義大利 德國 供應鏈

上一則

涉生成不雅內容遭禁後採改善措施 大馬解除Grok禁令

下一則

韓查酷澎個資外洩 美股東控李在明親中「雙標」求美介入

延伸閱讀

德國除了柏林之外 慕尼黑動物園也將迎來2隻大熊貓

德國除了柏林之外 慕尼黑動物園也將迎來2隻大熊貓
馬克宏爆紅墨鏡是義資法國品牌 774美元自費購買非贈品

馬克宏爆紅墨鏡是義資法國品牌 774美元自費購買非贈品
義總理訪日變身小粉絲 合影「北斗神拳」作者掀熱議

義總理訪日變身小粉絲 合影「北斗神拳」作者掀熱議
日本歸還大貓熊 德國慕尼黑將有2隻大貓熊「旅居10年」

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑將有2隻大貓熊「旅居10年」

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華翁「黑」美國30多年 被ICE逮捕遭遣返

華翁「黑」美國30多年 被ICE逮捕遭遣返