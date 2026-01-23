我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

川普說4月訪中習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定

中央社曼谷23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國總理阿努廷。歐新社
泰國總理阿努廷。歐新社

泰國總理阿努廷今天表示，下屆政府將決定泰國是否加入美國總統川普提出的「和平理事會」。他解釋，泰國議會解散後，政府一直處於看守狀態，因此現在無法決定。泰國預計2月8日舉行國會大選。

民族報（The Nation）和泰國公共電視台（Thai PBS）報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天向媒體表示，泰國已收到川普有關加入「和平理事會」（Board of Peace）的邀請函，並稱其「可愛」，因為川普在信中僅署名「唐納」（Donald），而非正式簽名。

報導指出，阿努廷表示，由於泰國目前是看守政府執政，因此無法就此類事宜做出承諾，但會提交給下屆政府審議。

阿努廷指出，「和平理事會」可以帶來許多好處，例如促進和平、加強國際關係及建立全球網絡，並可能因此使泰國受益。不過，他也坦承，其中涉及財政成本，最終決定權將留給新政府。

他說，新政府將在大選後考慮川普的邀請，並做出最符合國家利益的決定。

民族報報導，阿努廷呼籲民眾，別過度解讀邀請加入「和平理事會」的時間點，並澄清說邀請並非專門針對泰柬邊境爭議，而是涉及多個國家，是更廣泛外交努力的一部分，其中有些國家已積極回應，也有部分國家婉拒。

除西方傳統盟友外，俄羅斯、白俄羅斯、中國等傳統上不是西方盟邦的國家也都收到邀請。東南亞國家中，新加坡、泰國、印尼和越南等已獲邀請。

越南共產黨總書記蘇林（Tô Lâm）在收到邀請2天後旋即宣布，將加入理事會成為創始成員國，成為東協（ASEAN）中首個表態加入的國家。

此前，泰國外交部19日曾表示，已收到川普有關「結束加薩衝突計畫」和加入「和平理事會」的邀請，但正在審查相關細節。

泰國 川普 白俄羅斯

上一則

這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

下一則

川普引發格陵蘭危機 法媒：傷北約互信歐洲提升戒心

延伸閱讀

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星
歐洲7國民調：過半民眾認為川普是敵人

歐洲7國民調：過半民眾認為川普是敵人
川普說4月訪中習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

川普說4月訪中習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息
「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
闖紅燈罰單486美元該不該繳？答案竟是：不強制

闖紅燈罰單486美元該不該繳？答案竟是：不強制