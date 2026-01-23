我的頻道

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

川普說4月訪中習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

編譯吳孟真／綜合外電
法國總統馬克宏在達沃斯演說時配戴的一副墨鏡，意外成為焦點，許多人解讀，他是在傳遞一項政治訊息。 美聯社
法國總統馬克宏20日在達沃斯WEF演說時，配戴了一副墨鏡，意外成為焦點。許多人認為，他是在傳遞一項訊息：該是歐洲挺身反抗川普的時候了。

法國官員表示，馬克宏戴墨鏡的用意，是為了遮蓋眼睛血管破裂。儘管如此，他戴著墨鏡的照片仍登上世界各地報紙頭版，導致這款墨鏡品牌Henry Jullien的網站因流量暴增而數度當機，更激勵該品牌義大利母公司iVision Tech股價連續三個交易日上漲，累計漲幅超過60%。

這是iVision Tech 2023年上市以來最佳三日表現，也推升該公司市值攀抵1,900萬歐元（2,231萬美元）。iVision Tech股價23日盤中一度再飆25%。

馬克宏這款墨鏡，是法國小眾品牌Henry Jullien旗下Doublé Or系列中的Pacific S01，售價659歐元（774美元)。Henry Jullien網站20日因數萬名訪客湧入而數度當機。目前該公司已收到大量同款眼鏡訂單。

iVision Tech執行長福爾契（Stefano Fulchir）說，「我們決定立即重啟這款眼鏡的生產」。

分析人士稱，馬克宏的墨鏡無意間成了一場政治表演，迎合了渴望自家領導人能展現更強硬姿態的歐洲大陸。英國每日電訊報甚至將相關新聞下標為：「馬克宏的墨鏡能拯救西方嗎？」

這副墨鏡似乎讓馬克宏多了幾分川普通常會尊重的氣勢。而川普也注意到了。川普21日在達沃斯說：「我昨天看到他那副漂亮的墨鏡了，見鬼了，是發生什麼事？」還說，「他算是表現得挺強硬的」。

巧的是，川普當日下午演說時即改口，不會用武力奪取格陵蘭，美國官員同日稍晚也收回對歐洲國家的關稅威脅。

