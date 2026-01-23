華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華盛頓郵報專欄作家沙魯爾(Ishaan Tharoor)22日在「今日世界觀點」(Today's WorldView)撰文指出，揚言美國必須拿下格陵蘭川普總統本周抵達瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)，或許自以為征服全場，但今年盛會真正明星其實是加拿大總理卡尼(Mark Carney)。哥倫比亞大學經濟史學家圖茲(Adam Tooze)便說，論壇舉行期間唯一一場領導人等級的演說只有卡尼，演講帶有份量以及道德誠意，「表達了我們許多與會人士親身體驗的震驚」。

沙魯爾指出，卡尼的演說跟川普任期所形塑的世界直球對決，這段演講讓達沃斯與會者都注意到，包括川普在內。

川普連續幾天對格陵蘭高調發言，還揚言要對歐洲盟友加徵關稅。川普21日的演講未演先轟動，大批政要都希望擠進會議大廳。不過，川普在這場漫長演說裡則從原本的極端主義立場退讓，堅稱美國不會用武力奪取格陵蘭。隨後川普與北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)會晤後，撤回對歐洲友邦的關稅威脅，並宣布達成格陵蘭協議框架。川普22日再度登上達沃斯舞台中央，展現號稱足以跟聯合國抗衡的「和平委員會」(Board of Peace)。

沙魯爾分析，川普離開達沃斯，也帶走媒體狂熱，川普在阿爾卑斯山間似乎吸走所有注意力，卻不是產生最大影響力的人，卡尼20日的演講普遍被認為為本周留下界定意義的關鍵時刻。

結束中國與卡達訪問之後，卡尼來到達沃斯發表演講，呼籲領導人同僚們要「活在真實裡」，別再把以秩序為基礎的國際秩序掛在嘴邊，以為依舊管用。卡尼說，各國領袖應該往前走，放下過去，「要認清現實，這是一個隨著強權競爭而加劇的體系，最龐大的強權能用經濟整合做為脅迫手段來追求自身利益」。他說，面臨不確定性，中等強國必須一致行動，「因為我們如果不在餐桌旁，就會在菜單上」。

沙魯爾寫道：「歐亞集團(Eurasia Group)總裁布雷默(Ian Bremmer)跟我說，大家都知道全球秩序變化，這些年很多人都察覺到了，但沒有主要政府領導人真的說出來。」布雷默形容，卡尼這場演講在多年之後仍將讓人們記得。

前慕尼黑安全會議主席伊辛格(Wolfgang Ischinger)則說，卡尼言論絕對令人欽佩，「現場某些人甚至說道，怎不邀請加拿大加入歐盟呢？」

