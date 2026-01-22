呂特：北約與美國格陵蘭會談 意在防中俄

我的頻道

中央社瑞士達沃斯22日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump，右）21日在瑞士度假勝地達沃斯（Davos）與呂特（Mark Rutte，左）舉行會談。美聯社
美國總統川普（Donald Trump，右）21日在瑞士度假勝地達沃斯（Davos）與呂特（Mark Rutte，左）舉行會談。美聯社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天表示，北約與美國就格陵蘭議題舉行的會談，旨在確保中國和俄羅斯無法獲得進入丹麥北極領土的軍事和經濟通道。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天在瑞士度假勝地達沃斯（Davos）與呂特（Mark Rutte）舉行會談後，決定放棄威脅以武力奪取格陵蘭。川普並指出，在格陵蘭議題上，達成一項令他滿意的「框架」協議。

呂特今天在達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）出席一場關於烏克蘭議題的場邊會議時說：「那是一次非常好的討論。」

呂特表示，接下來的會談將以他與川普會面的成果為基礎。其中一個「工作重點」是北約盟國，包括在北極地區的7個成員，如何「共同確保北極安全，防止俄羅斯和中國介入」。

他表示，另一項議題是確保中國和俄羅斯無法取得「進入格陵蘭島經濟或軍事」的管道。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）14日在華盛頓與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，雖未達成共識，但將成立高層級工作小組持續對話。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）今天也社群平台X發文，北約秘書長呂特無權代表丹麥就格陵蘭議題進行談判，「我們有明確的紅線，不會放棄丹麥王國部分地區的主權」。

路透社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也表示，丹麥和格陵蘭仍然願意就北極安全問題進行建設性對話，前提是對話須尊重丹麥的領土完整。

