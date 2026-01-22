馬克宏爆紅墨鏡是義資法國品牌 774美元自費購買非贈品

法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。路透

法國總統馬克宏 在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國品牌的義大利 企業家福爾契笑開懷，他透露墨鏡是馬克宏自費購買，未接受廠商贈送。

馬克宏（Emmanuel Macron）20日在達沃斯（Davos）發表演說時，戴著飛行員墨鏡上台引發熱議。連美國總統川普發言時也忍不住打趣，他注意到馬克宏上台時「戴著那副帥氣的墨鏡」。

根據馬克宏辦公室說明，馬克宏在室內演講也戴太陽眼鏡，是因眼睛有血管破裂。此一小插曲，讓義大利企業家福爾契（Stefano Fulchir）成為意外贏家。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，福爾契是iVision Tech公司老闆，該公司2023年收購法國品牌亨利朱利安（Henry Jullien）。馬克宏戴的爆紅墨鏡是該品牌的Pacific S01，售價659歐元（約774美元）。

報導引述福爾契說：「我們平均每年生產100副Pacific眼鏡，但由於這次廣告宣傳，我們可能不得不生產1000副，因為現在每個人都想買同樣的眼鏡。」

福爾契表示，早在2024年，馬克宏就訂購這副墨鏡贈送一位部長，之後馬克宏又想買一副給自己，「馬克宏堅持眼鏡必須完全在法國手工製作，並拒絕由廠商贈送，選擇自掏腰包購買」。

晚郵報指出，馬克宏戴著「飛行員眼鏡」展現在格陵蘭議題的強硬立場，被許多網友比喻有如電影「捍衛戰士」（Top Gun）。「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯 （Tom Cruise）當初在電影裡戴的雷朋（Ray-Ban）飛行員墨鏡，也帶動市場熱銷風潮。

報導指出，馬克宏先前曾開玩笑地談到自己的眼疾，說這狀況會持續一段時間，並稱就像電影「洛基第三集」（Rocky III）的主題曲「猛虎之眼」（Eye of the Tiger），這也是法國意志力的象徵。