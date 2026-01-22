我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

直升機墜毀、2台人下落不明 阿蘇市市長：火山口維持關閉

編譯周辰陽／即時報導
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。美聯社
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。美聯社

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客至今下落不明。日本國家運輸安全委員會已於21日確認此案為航空事故，航空事故調查官並於22日早晨起展開正式調查。阿蘇市市長、阿蘇火山防災會議協議會會長松嶋和子22日正午左右視察火口後受訪時表示：「在救出搭乘人員之前，火口參觀區域將暫時維持關閉。」

RKK熊本放送報導，阿蘇中岳火口截至22日中午仍處於關閉狀態。松嶋指出，受火山氣體與水蒸氣影響，現場能見度極差，狀況相當嚴峻。她表示，雖然對前來觀光的旅客感到抱歉，但搜救仍是最優先考量，因此，在完成救出與搜尋行動前，火口參觀區域將持續關閉。

松嶋向記者表示，市府將持續與相關單位合作，為搜救行動盡最大努力。她說：「對阿蘇而言，中岳第一火口原本是希望能讓大家前來觀賞的地方，發生這樣的事故，除了震驚之外，實在無話可說。」

朝日新聞與NTV報導，運輸安全委員會的航空事故調查官將針對機體狀態、事發時的氣象條件，以及直升機運作情形進行調查。航空事故調查官田上啓介表示：「以我個人的經驗來看，這應該是第一次處理發生在火口內的事故，調查工作勢必相當艱難。」

調查官指出，墜毀的直升機並未裝備飛行紀錄器。事故現場22日仍出現強風與嚴寒天氣，上午已就進行現場調查所需的氣象條件完成確認，預計下午將出動消防單位的無人機及縣警直升機，進一步確認觀光直升機墜落的確切位置。

觀光 日本 無人機

上一則

澤倫斯基：美烏俄首次三方會談預定23日與24日在阿聯舉行

下一則

全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事

延伸閱讀

2台灣人阿蘇搭機失聯 日判定「首起火山口空難」

2台灣人阿蘇搭機失聯 日判定「首起火山口空難」
阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽
阿蘇火山失聯直升機搜尋困難 傍晚暫停明天繼續

阿蘇火山失聯直升機搜尋困難 傍晚暫停明天繼續
日本熊本觀光直升機失事 2台人失聯

日本熊本觀光直升機失事 2台人失聯

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40
格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議總統川普計畫取得格陵蘭。(美聯社)

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

2026-01-17 20:05

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」