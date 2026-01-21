我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加徵關稅

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

日本自民黨公布眾院大選公約 強調台海和平穩定重要性

中央社東京22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本自民黨21日正式公布眾議院大選選舉公約，內容涵蓋經濟、外交、安全保障、政治改革、憲法修正、外國人政策與教育等多個面向。其中，自民黨再次明確指出「台灣海峽的和平與穩定十分重要」，顯示日本政府在區域安全議題上的一貫立場。

根據自民黨官網公布的政院總選舉公約，在外交方面，自民黨強調將以日美同盟為基軸，強力推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，並策略性運用政府開發援助（ODA）與安全保障能力強化支援（OSA），加強與共享自由、民主、法治等基本價值的志同道合國家與地區，以及全球南方國家的合作關係。

公約也指出，將堅守以法治為基礎的國際秩序，「全面強化對於武力片面改變現狀，以及經濟威壓行為的因應能力。」

針對中國，自民黨表示將透過開放對話，致力於建立建設性且穩定的關係，但對於挑釁行為，將保持冷靜且堅定的應對態度，並再次強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

此外，對於北韓，自民黨重申將竭盡一切手段，實現讓所有「拉致被害者」（遭北韓綁架日本人）歸國。

在安全保障方面，公約指出，面對中國持續擴充軍備、北韓推進核武與飛彈開發，以及俄羅斯入侵烏克蘭等情勢，地緣政治緊張已成常態。日本將以毅然態度面對現實威脅，堅決守護國民生命與財產，以及領土、領海與領空安全。

公約表示，政府計劃於今年內修訂包括「國家安全保障戰略」在內的安全保障3文書，以因應新型態作戰需求、確保持續作戰能力，建構符合新時代的防衛體制。同時，將撤廢防衛裝備移轉政策中僅限5種類型的限制，在堅守和平國家理念的前提下，積極推動防衛裝備移轉。

經濟政策方面，自民黨主張在確保財政永續的同時，透過大膽投資帶動經濟成長，形成投資與成長的良性循環，並穩健降低政府債務占GDP比重，以維持市場信賴。公約提出，將針對人工智慧（AI）、半導體等17個戰略領域集中投資，確保稀土等重要礦物資源，並防範他國的經濟脅迫。

在民生議題上，自民黨提出消費稅減稅構想，研議在限定2年內將飲食類食品排除在消費稅課稅對象之外，並透過「國民會議」加速討論財源與實施時程。教育方面，則將以高中學費無償化為契機，透過新的財政支援，推動高中教育改革。

政治制度改革方面，自民黨主張檢討眾議院選舉制度，以削減一成為目標減少眾議院議員席次，同時在「與其禁止不如公開」的原則下，強化政治資金的透明性與公開性。憲法議題上，則表明將積極推動包括明記自衛隊在內的4項修憲內容，並加強對國民的說明。

此外，公約也納入皇位繼承與外國人政策等議題。

自民黨表示，為確保皇位繼承的穩定性，將以「允許目前皇族未被承認的收養制度，使屬於皇統的父系男性成為皇族」為優先方案，推動修訂「皇室典範」。這是隨著皇室成員老化、男系子嗣日益稀少，為確保皇位由男性繼承，討論讓舊宮家男性透過「養子制度」回復皇籍。

在外國人政策上，則將針對出入境與在留管理，以及稅制、社會保障制度等議題，正面回應國民的不安與不公平感，重新檢討外國人取得住宅與土地的相關規定，從安全保障等層面消除國民的疑慮，同時完善相關環境，使外國人能成為日本社會的一員，理解並遵守日本文化與規範。

日本 北韓 眾議院

上一則

我有兩個老公…24歲泰女公開「雙夫戀」真實生活日常

延伸閱讀

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜
日本首相高市早苗正式宣布將解散眾議院 2月8日舉行大選

日本首相高市早苗正式宣布將解散眾議院 2月8日舉行大選
日相解散眾院 民調反對聲浪高 高市早苗規畫3月下旬訪美

日相解散眾院 民調反對聲浪高 高市早苗規畫3月下旬訪美
日媒爆3200頁祕件：統一教會稱高市當自民黨總裁是「天意」

日媒爆3200頁祕件：統一教會稱高市當自民黨總裁是「天意」

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議總統川普計畫取得格陵蘭。(美聯社)

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

2026-01-17 20:05

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元