中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相傳下周訪北京

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

中央社倫敦21日綜合外電報導
英國首相施凱爾。歐新社

英國首相施凱爾今天在國會強調，他不會屈服於美國總統川普就丹麥自治領土格陵蘭未來歸屬問題所施加的壓力。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）告訴國會議員：「我不會屈服，英國也不會因為面臨關稅威脅，就在關於格陵蘭未來的原則和價值方面讓步，我的立場很明確。」他明天將在倫敦接待丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

川普（Donald Trump）日前揚言，由於英國及其他歐洲國家反對他取得格陵蘭，將對這些國家加徵關稅。

川普昨天並譴責施凱爾政府的查哥斯群島（Chagos Islands）協議，英國反對黨保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）也在國會就此事譏諷施凱爾。

根據協議，英國將把查哥斯群島主權移交模里西斯，並支付租金承租位於當地的英美軍事基地100年。

川普昨天在社群媒體痛批這是「極其愚蠢」的行為。

對於外界批評，施凱爾告訴國會議員：「川普總統的言論顯然是想對我施壓，讓我放棄原則。他關於查哥斯群島的發言與他對格陵蘭的評論如出一轍，這就是他的目的。」

施凱爾還談到，格陵蘭的未來此刻成為一個二元對立、分裂全球的議題，可能造成實質後果，而他的立場向來清楚一致，那就是「格陵蘭的未來應由格陵蘭及丹麥王國自己決定」。

