北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲 俄遠東地區60年最大暴雪

中央社彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加20日綜合外電報導
同一波冷氣團南下中國，為金融重鎮上海帶來難得一見降雪。圖為民眾20日在上海市徐匯區冒雪遛狗。新華社
俄羅斯遠東地區遭遇60年來最嚴重降雪，今天積雪已達數公尺高。一波寒流橫掃亞洲，導致中國上海罕見降雪，日本西北部航班停飛。

路透社報導，這波寒流導致區域內各地交通大亂，中國多處道路封閉、日本旅客滯留機場，而俄羅斯遠東地區（Russian Far East）則陷入局部癱瘓。

科學家表示，這次天氣異常與來自北極的冷空氣有關，除了同時影響俄羅斯東部和亞洲地區，另外一波則影響東歐。

氣候科學家、世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）極端天氣研究員基平（Theodore Keeping）表示：「這次是因為噴射氣流波動，導致兩股來自北極的冷空氣同時南下。」他指的是決定天氣模式的高層大氣環流。

他指出：「盤踞北極上空的巨大冷氣團北極渦旋目前相對較弱，這讓噴射氣流不那麼強烈，進而導致冷空氣從北極南下。」

●俄羅斯遠東巨大雪堆

根據氣象監測站資料，堪察加半島（Kamchatka Peninsula）部分地區繼去年12月3.7公尺高積雪之後，本月上半月又降下超過2公尺高的雪，巨大雪堆擋住建築物出入口，車輛為之埋沒。

堪察加半島首府彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）有民眾被拍到行走在交通號誌燈號旁的雪堆上，還有人從高高的雪堆上跳下嬉戲。

居住距莫斯科約6800公里處的當地居民形容積雪「就像沙丘一樣」。

●上海罕見飄雪

同一波冷氣團南下中國，為金融重鎮上海帶來難得一見降雪。官方警告嚴寒天氣將持續至少3天。上海上次出現大雪是在2018年1月。

然而僅一週前，上海還迎來攝氏20度的少見暖冬天氣，形成強烈對比。據當地媒體報導，桂花樹甚至因此提早開花。

中國官媒報導，包括江西、貴州等長江和淮河以南省分氣溫也驟降。浙江新聞報導，貴州當地預計將降溫10到14度。

中央電視台報導，隨著冰凍天氣蔓延，當局關閉山西、內蒙古、黑龍江在內12省部分主要道路。

●日本發布旅遊警報

強風與大雪打亂日本西北沿岸交通，數十航班取消，正值滑雪旺季的旅遊區也受到影響。

日本氣象廳警告，北部和西部地區21日至25日間將持續大雪，敦促民眾非必要勿外出。

全日空（ANA）取消56班次、影響約3900名旅客；日本航空（Japan Airlines）取消37班次、影響2213人。全日空航班取消幾乎全部集中在北海道札幌（Sapporo）新千歲機場。

日本 俄羅斯 暖冬

