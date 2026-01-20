我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副總統范斯妻子烏莎懷第4寶：是男孩

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

白俄加入加薩和平理事會 繼續改善對美關係

中央社莫斯科20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白俄羅斯總統魯卡申柯。路透
白俄羅斯總統魯卡申柯。路透

白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署協議，加入由美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」。這是他面臨多年國際孤立後，逐步改善對美關係的最新一步。

路透報導，川普去年9月提出結束加薩戰爭的計畫時，提議成立「和平理事會」（Board of Peace）。美方上周寄給各國領袖的邀請函，勾勒出這個組織希望在調停全球衝突扮演更廣泛的角色，其中白俄羅斯也收到邀請。

川普本周稍早表示，他已邀請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）成為這個理事會的成員；亞美尼亞20日已表態加入。

而白俄羅斯總統府今天透過社群平台Telegram公布魯卡申柯（Lukashenko）簽署文件的影片，以及引述他的說法稱希望能為烏克蘭的和平做出貢獻。

魯卡申柯1994年起掌權，長期因人權紀錄不佳，以及在俄烏戰爭爆發後表態支持普亭，而被西方國家排斥。不過，在白俄羅斯釋放政治犯的交換條件下，川普去年開始逐步放寬制裁白俄羅斯的措施。

而白俄羅斯受邀加入川普成立的「和平理事會」，也象徵美國持續推動讓魯卡申柯重返國際舞台，華府也正在與他協商進一步釋放囚犯及推動雙邊關係正常化。

▼收聽一洲焦點Podcast：

白俄羅斯 川普 加薩

上一則

俄羅斯再襲烏克蘭 車諾比核電廠外部電源全斷

下一則

美歐為格陵蘭控制權爭持不下 俄羅斯趁亂取樂

延伸閱讀

川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫

川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫
紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走