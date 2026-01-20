日本將無貓熊 上野動物園曉曉、蕾蕾下周二返回中國

我的頻道

大陸中心／即時報導
東京上野動物園的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於下周二返回中國，日本將出現半個多世紀以來首次全國沒有貓熊。（圖／取自央視新聞）
東京上野動物園的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於下周二返回中國，日本將出現半個多世紀以來首次全國沒有貓熊。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，旅居東京上野動物園的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於本月27日（下周二）離開動物園，經空運返還中國。「曉曉」和「蕾蕾」的最終參觀日為25日（下周日）。「曉曉」和「蕾蕾」離開，將是日本自1972年以來，首次出現全國再無貓熊。

報導稱，「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的貓熊「比力」和「仙女」的子女。「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已於2023年2月回到中國。

根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月。據日本方面消息，東京都方面與中方就具體日期進行了協商，決定將返還時間提前約一個月。

有無貓熊是觀察中國對外關係的重要指標之一。1972年9月29日中日在北京人民大會堂簽署聯合聲明，時任大陸總理周恩來親自指示從北京動物園挑選兩隻貓熊，並更名為「康康」和「蘭蘭」作為兩國建交的禮物。1972年10月28日，「康康」和「蘭蘭」的專機飛抵東京羽田機場時，時任日本內閣官房長官二階堂進到場迎接，日本並由警車為「康康」和「蘭蘭」開道，一路護送至上野動物園。

環球網表示，1972年11月5日，2歲的「康康」和4歲的「蘭蘭」首次在上野動物園與日本民眾見面。當日開園前，已有近3,000人排隊等待，隊伍長達2公里。儘管需排隊2小時，餐觀時間還不到30秒，卻未澆滅日本民眾的熱情，首日餐觀人數就將近6萬。

去年6月，日本和歌山縣白浜町冒險世界遊樂園四隻貓熊被送回中國後，日本境內就只剩上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」兩隻貓熊。

據日本共同社早前報導，2025年4月28日，日本跨黨派的日中友好議員聯盟會長森山裕等人在北京與中國人民對外友好協會會長楊萬明會時談，曾提出希望再向中國租借貓熊。

但在去年底中日關係惡化後，預計中國短期內應無意再租借貓熊給日本。

