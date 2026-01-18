前日相菅義偉引退在即 「令和大叔」將告別政壇

我的頻道

中央社東京18日綜合外電報導
日本內閣官房長官菅義偉。(美聯社資料照)
日本內閣官房長官菅義偉。(美聯社資料照)

日本前首相菅義偉昨天正式宣布計畫退出政壇，不參加下一屆眾議院選舉。在政壇「白手起家」的菅義偉，也在引退記者會上勉勵後輩，「即便從零開始出發，也能成為首相」。

綜合朝日電視台與日媒Sponichi Annex等日媒報導，菅義偉目前是眾議院神奈川縣第2選區的眾議員，他昨天在橫濱市接受媒體採訪時宣布此事，並說明原因是「過了77歲之後，決定把位置讓給後進」。

考量體力的關係，他昨天的記者會僅為時13分鐘，日本媒體的發問也受到限制。

報導指出，儘管以前任首相的身分召開引退記者會而言，這場記者會的時間相當短，不過菅義偉面對媒體期間均挺直身體，站在麥克風前，逐一回答問題。

菅義偉出生於秋田縣的農家，後來在沒有地緣或血緣關係的橫濱市一路打拚，經過一連串歷練後坐上首相大位。日本媒體形容他這一路以來，可謂「飽嚐艱辛」。

他早年因為擔任眾議員小此木彥三郎的秘書而踏入政壇，後來當選橫濱市議會議員，接著在1996年，於47歲，不算年輕的年紀首度當選眾議員。

後來，他在安倍晉三第一個首相任期內，被延攬為總務大臣；2012年2月起，他在安倍第二個任期出任內閣官房長官長達7年8個月，創下最長紀錄。

他的政治生涯亮點之一，就是2019年4月1日以官房長官身分公布日本新年號「令和」，拿寫著「令和」毛筆字的畫面廣為流傳，被稱為「令和大叔」。他擔任內閣官房長官期間，每天舉行兩次記者會，面對媒體追問鮮少失言，被稱為「鐵壁的菅」。

在安倍因為健康因素請辭後，菅義偉於2020年9月就任日本第99任首相，任內最令外界印象深刻的事情為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。然而，他在疫情期間承受極大壓力，僅擔任1年首相就被迫下台。

菅義偉在引退記者會上，並未針對當今政治提出建言，不過向現職國會議員等人強調，「要把為國民著想的政治具體呈現出來；如果做不到，也必須說明理由，爭取國民的理解。」

除了菅義偉之外，日本其他資深眾議員如自民黨前總務會長遠藤利明以及日本共產黨中央委員會議長志位和夫，已經表明不參選下屆眾院選舉。

遠藤目前76歲，是山形縣第1選區的眾議員。他昨天召開記者會宣布不爭取連任，且計劃退出政壇。之後，計劃推派目前39歲的長男、現任山形縣議會議員遠藤寛明角逐山形縣第1選區的眾議員。

另外，目前71歲的志位則表示，有意繼續擔任黨內職務。

