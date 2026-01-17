我的頻道

伊朗最高領袖：擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中國順差破1兆美元 分析示警：已什麼都不想買

伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中央社德黑蘭17日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼17日在一場會議中發言。(路透)
伊朗最高領袖哈米尼17日在一場會議中發言。(路透)

伊朗最高領袖哈米尼今天表示，美國總統川普對伊朗國內抗議活動中造成的傷亡負有責任。哈米尼同時聲稱，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛亂者」。

法新社報導，伊朗當下這波抗議活動由經濟困境引發，儘管遭到致命鎮壓和網路封鎖，已經持續數周之久，成為3年來伊朗最大的抗議浪潮。人權組織表示，伊朗當局鎮壓行動已造成數千人死亡。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天在一場紀念宗教節日的演說中對支持者表示：「我們無意將國家引向戰爭，但我們不會對國內罪犯手下留情。」他並說，「國際罪犯」同樣不會受到寬恕。

他強調：「在真主的恩典下，伊朗必須徹底擊潰煽動叛亂者，就像以往鎮壓叛亂一樣。」

哈米尼同時指控美國總統川普（Donald Trump），稱其對抗議中造成的傷亡負有責任。

他說：「我們認為，美國總統應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民提出的指控負起罪責。」

哈米尼並指出：「這是一場美國陰謀，美國的目標是吞併伊朗…其意圖是將伊朗再次置於軍事、政治和經濟的控制之下。」

