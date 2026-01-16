我的頻道

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日照中心中介認罪

疑讓他人頂替研究所面試 日本警方逮捕23歲中國男

中央社東京16日綜合外電報導
日本石川縣警方今天宣布，因涉嫌以欺詐手段妨礙業務，於8日逮捕住在能美市的23歲中國籍無業人士田旭揚，他疑似於2023年石川縣的研究所入學考，讓他人頂替自己接受線上面試。

共同社報導，石川縣警方透露，田旭揚當時順利通過考試並就讀研究所。但校方接獲有頂替代考行徑的舉報後展開調查，發現接受面試者與嫌疑人在相貌特徵和語言能力都有差異，因此去年5月向警方諮詢。

嫌疑人在去年12月已經被取消入學資格。警方的逮捕理由則是田旭揚涉嫌於2023年讓他人代替自己接受線上面試，妨礙研究所招生作業。

據稱當年入學考試沒有筆試，只以線上面試作為考核方式。警方正進行調查，以鎖定頂替者的身分。

日本近年來發生數起中國籍人士涉及頂替代考或作弊的事件，其中一個較為著名案例是東京警視廳去年9月第5度逮捕中國籍的京都大學研究生王立坤，他涉嫌在英語考試「多益」（TOEIC）答題卡上填寫他人姓名提交。

日本警方當時表示，王立坤保持緘默，至於嫌疑人所在考場，使用同一住址報名的大約50位中國籍留學生也參加考試，其中14人取得跟嫌疑人相同的高分，而且答錯題目一樣。

日本 留學生

中東情勢緊張 克宮：普亭與伊朗及以色列領袖通話

