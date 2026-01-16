日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增

日本首相高市早苗。歐新社

日本 首相高市早苗 去年「台灣有事」答詢激怒北京後，中國持續施壓日本，然而其報復舉措不僅未能改變高市內閣對台立場，反助她維持高支持率，因此更有提前召開眾議院選舉的把握。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，高市早苗去年就職首相後不久便在國會表示，中國攻擊台灣可能對日本構成存亡威脅，屆時日本將有權行使集體自衛權。

中國國家主席習近平 政府痛批這是「嚴重干涉中國內政」，並採取一連串反制措施，例如呼籲中國民眾避免赴日旅遊、要求中國航空公司減少飛往日本航班、延遲解禁日本海產進口等等。

此外，不僅中國官媒頻繁報導批評高市早苗的新聞，中國商務部日前也宣布加強管制軍民兩用物品出口日本，其中包括稀土。

由於高市早苗的自民黨在參眾兩院均未占多數席次，北京的施壓行動奠基於習近平政權相信，高市政府相當弱勢且終將對中國讓步。

然而，日經亞洲指出，中國政府如今不得不面臨這樣的諷刺景況：反高市早苗的行動反而助她持續坐擁高支持率。

高市早苗政府自去年10月21日上任以來民意基礎堅實。日本經濟新聞社與東京電視台去年12月19日至21日所做民調顯示，高市內閣支持率高達75%。

日本新聞網（JNN）本月稍早的民調則顯示，高市早苗內閣支持率增至78.1%。

高市早苗本月14日正式表態有意於月底前解散眾議院後，外界普遍預期提前大選將助自民黨收復先前失去的部分席次，進而鞏固其執政基礎。

日經亞洲分析，若大選時程逼近，高市早苗政府將無法投入太多心力修復日中關係；中國對日本的稀土出口管制，也不太可能成為選戰主要議題。

習近平政府把重點聚焦美國，對日外交的優先程度有限，因此對日本的了解不足。

日經亞洲寫道，簡言之，習近平的團隊認為高市早苗勢單力薄，終將屈服於中國各種施壓手段。這樣的想法不僅是根據北京過去與日本往來的經驗，也有「教訓」高市及其政府的意味。

然而，中國做得太過火反而招致反效果，高市早苗內閣仍坐擁高支持率就是證據。

如今，受到鼓舞的高市早苗準備提前召開大選，強化自身執政基礎，日中關係問題則可能暫且被擱置一旁。