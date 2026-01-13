我的頻道

冒名網站大量散布AI生成垃圾訊息 大學校園報紙不堪其擾

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

金正恩更換維安隨扈工作負責人 可能日益憂心暗殺陰謀

中央社首爾13日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。歐新社
北韓領導人金正恩。歐新社

南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡象。

法新社報導，負責處理對平壤關係的南韓統一部指出，3個主管金正恩安全工作的國家機構，其負責人已經完成更替。

統一部指出，去年10月北韓舉行閱兵式時發現相關人事異動。

韓聯社報導，北韓勞動黨中央委員會護衛處處長、國務委員會警衛局局長、護衛司令部司令都進行人事調整，但相關調整的具體時間和原因尚不明確。

專家指出，尤其負責防禦無人機或電子攻擊的護衛司令出現人事變動，可能與金正恩決定派兵支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭有關。

韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析師洪珉（Hong Min，音譯）告訴法新社：「從2024年10月金正恩派遣北韓軍隊赴俄羅斯後，就發現金正恩的維安模式出現變化。」

他同時表示：「由於（對俄羅斯的）部署引發國際高度關注，金正恩可能評估恐有烏克蘭人參與的刺殺行動。」

南韓情報機構此前也曾表示，北韓出於對金正恩遭遇刺殺風險的考量而提升警衛警戒級別。

分析家表示，本月美國抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動也很可能升高平壤的安全顧慮。

北韓領導層一直指控華府意圖推翻其政權，長期憂心會發生類似的所謂「斬首行動」。對他們而言，美軍那場行動猶如噩夢場景。

