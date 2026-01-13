我的頻道

美加徵伊朗貿易國25%關稅 中國反彈…今日你應知道5件事

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

高市早苗會李在明 同台合奏Dynamite、Golden送驚喜

中央社東京13日專電
日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明（左）13日在奈良舉行首腦會談。圖為會後共同出席記者會時握手合影。歐新社
日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明（左）13日在奈良舉行首腦會談。圖為會後共同出席記者會時握手合影。歐新社

日本首相高市早苗今天在故鄉奈良接待南韓總統李在明，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏了南韓天團BTS的歌曲Dynamite，還有最近爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden，氣氛愉快。

高市早苗學生時期曾加入輕音社，擔任樂團鼓手。日本富士新聞網（FNN）、韓聯社報導，高市去年10月訪問南韓時曾說，打鼓是她的個人興趣之一，當時李在明回說，「我也想試試看」。因此在這次訪日行程中，日本沒有先知會韓方，低調準備了這場共同演出的驚喜安排。

韓聯社報導，青瓦台發言人表示，這是在非公開對談場合中進行的「驚喜活動」，由日方臨時準備。

根據韓聯社發布照片，高市早苗與李在明身穿由日方準備、配套的藍色服裝，各自坐在一套鼓的後方，雙手高舉鼓棒，臉上滿是笑容。背後電視螢幕則顯示日、韓兩國國旗。

演奏過程中，高市以華麗技巧掌握節拍，李在明則是盡情發揮，甚至加入即興演奏，興致十足。高市還對李在明現場即席教學。演奏結束後，兩人在鼓棒上簽名並交換留念。

相關人士表示，這場演出讓現場氣氛更加活絡。據了解，李在明對這次安排感到非常開心，日本也認為這場「驚喜演出」十分成功。李在明透過發言人轉述，「完成了人生的願望，我從小就希望能打鼓。」

此外，李在明這次訪日特別準備了一套南韓製的鼓，作為送給高市的伴手禮；高市則依照李在明的興趣，回贈他適合在戶外活動時配戴的日本製手錶。

