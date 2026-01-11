北海道牆壁藏屍案 一次開5台空氣清淨機遭察覺有異

我的頻道

中央社東京11日專電

北海道日高町一家餐飲店牆壁內發現一具女性遺體，確認死因為頸部遭壓迫導致的窒息死亡，警方正以店主涉嫌勒斃被害人的方向展開調查。令人震驚的是，店主在遺體藏匿期間仍持續營業，不過一次開啟多達4至5台空氣清淨機，被顧客察覺有異。

北海道電視台報導，這家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。

松倉被指於去年12月31日前後，把一具女屍棄置在他經營的餐飲店牆壁內，於11日上午被移送檢方。

一名與松倉相識的20多歲女性被通報失蹤後，警方3日起對松倉進行詢問，10日根據松倉的供述，拆除店內牆壁後發現遺體。

松倉向警方坦承，「確實把遺體放入店內牆壁中藏匿」。警方指出，遺體倒臥於類似壁櫥下方、約一疊榻榻米大小的空間內，並被類似夾板的板材封住。

根據司法解剖結果，該名女性的死因確認為頸部遭到壓迫導致的窒息死亡。

松倉經營的餐飲店雖然元旦休息，但調查顯示，松倉把遺體藏入牆內後，從2日起就照常營業。

一名男性接受電視台訪問表示，他從2日曾到店內消費的顧客口中聽說，「聽說只有那天，店裡同時開了4、5台空氣清淨機。店主還說，怎麼這麼陰暗，感覺和平時不一樣。」

警方目前持續確認女性遺體身分，另一方面也把女性可能被松倉以繩索之類的物品勒斃納入考量，進一步展開搜查。

