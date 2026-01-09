我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場撲空…美最高法院9日未對川普關稅做出裁決

美12月就業續降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

日本酒出口中國通關手續被延遲？ 木原稔：採取必要舉措

記者黃國樑/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本內閣官房長官木原稔。(路透)
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

日本共同社，關於日本向中國出口的酒類和食品的通關手續耗時較長，導致貿易延遲的問題，日本官房長官木原稔在9日的記者會上表示將關注情況並採取必要應對舉措。

他指出，日本農林水產品和食品的海外出口保持順暢很重要。

共同社昨晚報導，多名貿易消息人士透露，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。消息人士並推測，可能與去年11月首相高市早苗的涉台言論有關，是中方對日報復舉措之一。

另木原稔也表示，中國稀土出口的「管理措施從此前持續至今，嚴重影響到全球供應鏈。」他強調確保稀土國際貿易順暢很重要，「將與相關國家合作，採取必要應對措施」。

另據日本放送協會（NHK)報導，針對大陸宣布加強對日本的出口管制，日本外相茂木敏充表示，這是完全不可接受的，令人極為遺憾，並強調日本有意與盟友和志同道合的國家合作，加強供應鏈。

在記者會上，茂木敏充就中國政府宣布加強對日兩用物項出口管制一事發表評論，他表示，「僅針對我國的措施與國際慣例截然相反，完全不可接受，令人極其遺憾。我們將與七國集團等各方合作，從國家利益出發，以審慎而冷靜的態度採取必要措施。」

他隨後表示，加強供應鏈是一個緊迫的問題，我們將與盟友、志同道合的國家以及全球南方國家合作，加強供應鏈建設。我們將堅定捍衛真正自由開放的貿易體系。

同時，茂木敏充宣布，他將從10日開始，進行為期九天的中東之行，訪問以色列和巴勒斯坦，以及菲律賓和印度。

日本 供應鏈 稀土

上一則

義大利總理：不認為美國會動武奪取格陵蘭

延伸閱讀

高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158

高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158
中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器

中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器
日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕

日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕
從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網