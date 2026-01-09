日本酒出口中國通關手續被延遲？ 木原稔：採取必要舉措

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

據日本 共同社，關於日本向中國出口的酒類和食品的通關手續耗時較長，導致貿易延遲的問題，日本官房長官木原稔在9日的記者會上表示將關注情況並採取必要應對舉措。

他指出，日本農林水產品和食品的海外出口保持順暢很重要。

共同社昨晚報導，多名貿易消息人士透露，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。消息人士並推測，可能與去年11月首相高市早苗的涉台言論有關，是中方對日報復舉措之一。

另木原稔也表示，中國稀土 出口的「管理措施從此前持續至今，嚴重影響到全球供應鏈 。」他強調確保稀土國際貿易順暢很重要，「將與相關國家合作，採取必要應對措施」。

另據日本放送協會（NHK)報導，針對大陸宣布加強對日本的出口管制，日本外相茂木敏充表示，這是完全不可接受的，令人極為遺憾，並強調日本有意與盟友和志同道合的國家合作，加強供應鏈。

在記者會上，茂木敏充就中國政府宣布加強對日兩用物項出口管制一事發表評論，他表示，「僅針對我國的措施與國際慣例截然相反，完全不可接受，令人極其遺憾。我們將與七國集團等各方合作，從國家利益出發，以審慎而冷靜的態度採取必要措施。」

他隨後表示，加強供應鏈是一個緊迫的問題，我們將與盟友、志同道合的國家以及全球南方國家合作，加強供應鏈建設。我們將堅定捍衛真正自由開放的貿易體系。

同時，茂木敏充宣布，他將從10日開始，進行為期九天的中東之行，訪問以色列和巴勒斯坦，以及菲律賓和印度。