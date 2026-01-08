伊朗示威潮狂燒傳至少45死 逾2000人被捕、網路中斷

伊朗首都德黑蘭（Tehran）8日市中心景象。歐新社

伊朗 民眾不滿生活成本飆升，示威潮蔓延全國，人權組織指至少45人喪命、數百人受傷，還有超過2000人被捕，監測機構則說伊朗各地出現網路中斷現象。

根據法新社核實影像，伊朗首都德黑蘭（Tehran）西北部的艾雅托拉卡沙尼大道（Ayatollah Kashani Boulevard）部分路段擠滿人群與鳴笛支持的車輛。

伊朗境外的波斯語電視台和其他社群媒體 平台，也播出其他城市的抗議畫面，包括伊朗北部的大不里士（Tabriz）與東部聖城麥什赫德（Mashhad）。

伊朗貨幣 里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低，引爆德黑蘭商家於去年12月28日罷市抗議，一波示威潮迅速蔓延全國，而且規模已明顯擴大。

流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）稍早呼籲民眾今晚再度展開大規模示威。

其他影像畫面顯示，抗議群眾在艾雅托拉卡沙尼大道反覆高呼反政府口號，包括「獨裁者去死」。

另一段未經法新社核實的影片顯示，麥什赫德瓦基拉巴德地區（Vakilabad）一條主要道路也擠滿抗議人潮；此處是什葉派（Shiite）伊斯蘭教最神聖的聖地之一。

其他未經核實的社群媒體影片則顯示，北部城市大不里士也出現大規模抗議，人群高呼「巴勒維萬歲」，歷史名城伊斯法罕（Isfahan）也有示威活動。

人權團體指出，儘管政府出手鎮壓已造成數十人喪命，示威浪潮至今沒有消退跡象，規模甚至持續擴大。

人權團體指控伊朗安全部隊對示威者開槍，死亡人數正持續攀升，還有監測機構說伊朗各地出現網路中斷現象。

當地媒體與官方聲明指出，自騷亂開始以來，至少已有21人死亡，包括安全部隊人員。

不過，挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）按確認死亡的人數估算，安全部隊至少射殺45名抗議者，其中包括8名未成年人。這個組織表示，昨天是抗議爆發以來最血腥的一天，至少有13名抗議者喪命。

伊朗人權主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「證據顯示，鎮壓的規模與暴力程度每天都在加劇。」他補充說，有數百人受傷、超過2000人被捕。

追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks今天表示：「實時數據顯示，伊朗正處於全國性網路中斷。」