美國同意3方會談 格陵蘭外長：最盼望關係正常化

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）樂見能直接與美國對話。路透

美國總統川普日前向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭 ，引起格陵蘭與丹麥 的強烈反應，3方將於下周針對此議題進行對話。格陵蘭外長莫茨費爾特表示，希望透過與美國直接對話，讓雙方關係正常化。

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）同意將與格陵蘭、丹麥在下周進行3方對話，格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）樂見能直接與美國對話。

她對格陵蘭媒體Sermitsiaq表示，目前會面的地點與時間未定，但她相當樂見這個會面。她最大的希望是能夠透過這次會面，讓格陵蘭與美國的關係正常化。

她說，她希望能讓魯比歐知道，在北極區域安全上，格陵蘭與美國需要彼此，雙方是多年的夥伴與盟友，雙方的合作也相當穩固，然而雙方必須重建關係，找回共同信任與尊重。

莫茨費爾特表示，格陵蘭仍然希望能夠與美國建立共同委員會，並透過這個機制直接合作。她說，格陵蘭也想知道美國為何需要做出如此具侵略性的聲明。

紐約時報（New York Times）報導，根據美國與丹麥冷戰時期簽署的格陵蘭防衛協定來看，美國在格陵蘭擁有絕對軍事權力。目前美國在島上有一處基地，協定允許美國在全島興建、架設、維修與運作基地，派遣人員控制船艦、飛機與水上飛行器的起降、停泊等任務。

她說，下周的會面應該不會是最後一次會談，因為格陵蘭希望與美國對話，也希望繼續與美國合作並且讓關係正常化。但她也說，希望美國可以言行一致，過去1年來因為美國的言行不一，雙方合作不進反退。

針對格陵蘭國會在野黨建議格陵蘭繞過丹麥，直接跟美國對談，莫茨費爾特表示，政治人物要依法行事，格陵蘭屬於丹麥王國的成員，就有其任務，在成為獨立國家之前，還是必須遵守自治法，不然可能會有損格陵蘭的信用。

在美國抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的隔天，美國總統川普向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭。對此，丹麥呼籲美國停止「威脅」格陵蘭，歐盟各國紛紛表示支持丹麥捍衛格陵蘭，也對美國喊話，期盼夥伴國「尊重」領土完整原則。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對此發出警告，並在社群媒體臉書（Facebook）指出：「停止施壓，停止影射，停止兼併的幻想。」他表示：「我們願意對話和討論，但必須透過適當管道進行，並尊重國際法。」