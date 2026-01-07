我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

限縮H-1B簽證、加收10萬元政策推手是古巴出生學者

英國證實 協助美軍在北大西洋追捕油輪貝拉一號

中央社倫敦7日專電
英國國防部7日證實，提供境內空軍基地並出動一艘輔助艦隊（RFA）油料補給船和空軍兵力，從陸、海、空三方面協助美軍成功追捕油輪「貝拉一號」。（英國國防部提供）中央社
英國國防部7日證實，提供境內空軍基地並出動一艘輔助艦隊（RFA）油料補給船和空軍兵力，從陸、海、空三方面協助美軍成功追捕油輪「貝拉一號」。（英國國防部提供）中央社

美國今天在北大西洋水域成功追捕並扣押原名為「貝拉一號」（Bella 1）的油輪。英國國防部事後證實，應美方請求，英國軍方在過程中提供「預先經過規劃」的協助。

媒體昨天即已注意到，在英國境內至少3處空軍基地，有美方軍機不尋常大量集結，儘管這些基地原本即有美國軍機進駐。直到倫敦時間7日下午、美方宣布行動成果後，原本婉拒評論的英國國防部才證實媒體推測：美軍的目標是「貝拉一號」。

英國國防部表示，英國提供基地，以利美方在英國、冰島和格陵蘭一帶水域追捕「貝拉一號」。英國另出動一艘輔助艦隊（RFA）油料補給船「競潮號」（RFA Tideforce）協助美方的行動，英國空軍則自空中監控。

英國國防部強調，英美有「世上最深刻」的雙邊安全防衛合作關係，而英方提供的支援「完全符合國際法」。

根據公開資訊，「貝拉一號」去年12月在加勒比海突破美國對委內瑞拉的封鎖、逃避美方試圖登船臨檢後，往東航向大西洋，目的地為俄羅斯

「貝拉一號」被控違反英、美等國對伊朗的制裁；它去年自伊朗啟程後，疑似試圖在委內瑞拉裝運石油，但在空船逃脫美方臨檢後，隨即由蓋亞那（Guyana）改掛俄羅斯旗幟、在船身塗上俄羅斯國旗，並改名為「瑪琳涅拉號」（Marinera）。

英國國防部表示，「貝拉一號」是規避國際制裁、違反國際規範運送石油等貨品的「影子艦隊」一員。

國防大臣希利（John Healey）表示，作惡多端的「貝拉一號」在前往俄羅斯途中遭攔截；「貝拉一號」是俄羅斯與伊朗合作規避制裁的一環，這個俄伊軸心為從中東到歐洲地區的恐怖主義活動、軍事衝突和人道悲劇提供柴火。

希利強調，英國將繼續強化反制「影子艦隊」，以保衛英國的國家安全和經濟，同時促進全球穩定。

「貝拉一號」名列美國政府的伊朗相關制裁清單。英國國防部表示，「貝拉一號」原本懸掛的是與事實不符的國籍旗幟，在海上航行期間曾關閉應答器。分析資料顯示，「貝拉一號」曾涉入國際恐怖主義及其他犯罪活動，包含與伊斯蘭激進組織「真主黨」（Hezbollah）有關的活動。

英國國防部強調，嚇阻、打擊俄羅斯「影子艦隊」是英國政府優先要務之一，而「貝拉一號」與俄羅斯有關。

目前英國已對520艘俄羅斯「影子艦隊」船艦實施制裁。官方資料顯示，相關制裁已取得一定成效；與2024年10月相較，俄羅斯的石油收入已下滑27%，創2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來新低點。

俄羅斯 國防部 伊朗

上一則

加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次

下一則

日本和歌山電鐵貴志站任命第3代貓站長 延續近20年傳統

延伸閱讀

美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪

美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪
美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇

美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇
美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近

美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近
美俄新爆點 美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

美俄新爆點 美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國