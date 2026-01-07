美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近

在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）

路透7日引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣押一艘與委內瑞拉有關連的油輪，該船原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」（Marinera）。先前美媒已透露俄國 船艦正護航該油輪，路透說美方行動可能加劇與俄羅斯 的緊張。

「貝拉一號」去年12月逃過美國對委國受制裁油輪的海上封鎖，拒絕美國海岸防衛隊登船檢查，現在美方正試圖將其扣押；匿名美國官員說，該行動由海防隊和美軍共同進行，還說行動進行時，俄國軍艦就在附近海域，包括一艘俄國潛艦。

目前「馬里內拉號」懸掛俄國旗幟，該船是自美國總統川普去年開始對委國施壓以來，美國海防隊最近盯上的委國相關油輪。華爾街 日報先前報導已披露俄方對該船的護航行動，兩名知情美國官員7日也向美媒CBS證實，俄方已派遣一艘潛艦及其他海軍艦艇為其護航。

俄媒「今日俄羅斯」 （RT）7日也在社群媒體X張貼影像，顯示美方部隊似乎正試圖從直升機上登上馬裡內拉號，一架直升機在該船附近盤旋。路透無法立即核實RT的說法。

美國官員也向路透說，美國海防隊還在拉丁美洲水域攔截另一艘與委國有關連的油輪；此時正值美方持續對來自委國的受制裁船隻實施海上封鎖。