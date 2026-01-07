美擬扣押與委內瑞拉相關油輪 俄媒稱疑似美直升機接近

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉一號」油輪出現在新加坡海峽。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「馬里內拉號」，媒體報導稱美國正展開扣押該船行動。（路透）
路透7日引述兩位美國官員報導，經過兩周多在大西洋的追逐，美國正試圖扣押一艘與委內瑞拉有關連的油輪，該船原名「貝拉一號」，其後改名為「馬里內拉號」（Marinera）。先前美媒已透露俄國船艦正護航該油輪，路透說美方行動可能加劇與俄羅斯的緊張。

「貝拉一號」去年12月逃過美國對委國受制裁油輪的海上封鎖，拒絕美國海岸防衛隊登船檢查，現在美方正試圖將其扣押；匿名美國官員說，該行動由海防隊和美軍共同進行，還說行動進行時，俄國軍艦就在附近海域，包括一艘俄國潛艦。

目前「馬里內拉號」懸掛俄國旗幟，該船是自美國總統川普去年開始對委國施壓以來，美國海防隊最近盯上的委國相關油輪。華爾街日報先前報導已披露俄方對該船的護航行動，兩名知情美國官員7日也向美媒CBS證實，俄方已派遣一艘潛艦及其他海軍艦艇為其護航。

俄媒「今日俄羅斯」 （RT）7日也在社群媒體X張貼影像，顯示美方部隊似乎正試圖從直升機上登上馬裡內拉號，一架直升機在該船附近盤旋。路透無法立即核實RT的說法。

美國官員也向路透說，美國海防隊還在拉丁美洲水域攔截另一艘與委國有關連的油輪；此時正值美方持續對來自委國的受制裁船隻實施海上封鎖。

美俄新爆點 美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

委國從中國轉向美 川普稱委將提供價值20億元石油

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

委內瑞拉以石油換百億貸款 北京要求銀行披露風險

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」