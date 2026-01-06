嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命

我的頻道

中央社阿姆斯特丹6日綜合外電報導
荷蘭首都阿姆斯特丹5日被白雪覆蓋。路透
荷蘭首都阿姆斯特丹5日被白雪覆蓋。路透

歐洲多地今天遭嚴寒天氣侵襲，降雪與結冰狀況迫使荷蘭取消數以百計航班，法國則有5人因道路交通事故喪生。

路透報導，由於資訊科技系統當機加劇全國鐵路網絡的混亂情形，荷蘭今天一早全面暫停國內列車行駛，直到格林威治標準時間上午9時後才陸續恢復部分服務，但熱門旅遊城市阿姆斯特丹周邊地區仍有交通問題。

自阿姆斯特丹前往巴黎的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）若非停駛就是延誤；史基普機場（Schiphol Airport）有400多航班取消，其中多由法荷航空集團（Air France-KLM）的荷蘭公司營運。身為歐洲主要轉運中心之一，阿姆斯特丹的交通已連續第5天遭冬季天候癱瘓。

德國南部與東部今天清晨氣溫降至攝氏零下10度以下，許多地方遭白雪覆蓋，就連靠近北海（North Sea）的地區也不例外。氣象學家預測本月9日將有一波風暴來襲，北部和東部將降下大雪。

法國持續遭冰寒天氣籠罩，巴黎地區及全國多地昨天降雪後，夜間氣溫急凍。法國西部與北部6座小型機場關閉，不過巴黎兩座主要機場預計不會取消航班。

BFM電視台及其他法國媒體報導，自昨天以來已有5人死於與嚴寒天氣相關的道路交通事故。巴黎公車昨天暫停服務，儘管現已恢復行駛，狀況仍相當混亂。

同時，英國氣象局（Met Office）昨天指出，英國多數地區本周將持續面臨冬季天候威脅，並因大雪對蘇格蘭中部發出嚴重程度僅次紅色的琥珀色警報（amber warning）。

大雪和豪雨本周也在西巴爾幹半島各地肆虐，造成道路封閉、電力中斷及河水氾濫。波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）昨天有一名女子遭不堪濕雪重負的樹壓傷身亡。

荷蘭下雪造成史基普機場（Schiphol Airport）有400多航班取消。圖...
荷蘭下雪造成史基普機場（Schiphol Airport）有400多航班取消。圖為6日荷蘭史基普機場外飄雪。路透

德國

