網路霸凌法國第一夫人 涉案10人遭判有罪

中央社巴黎5日綜合外電報導
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron，圖）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院5日判這起網路霸凌案10名被告有罪。美聯社
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron，圖）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院5日判這起網路霸凌案10名被告有罪。美聯社

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院今天判這起網路霸凌案10名被告有罪。

法新社報導，8名被告分別判處4至8個月不等的緩刑，第9名被告因未到庭聆判遭判6個月有期徒刑。這9人與第十名被告須強制參加反網路仇恨言論課程。

承審法官多納德（Thierry Donard）表示，針對碧姬「涉嫌戀童」的說法「充滿惡意、侮辱和貶損意涵」，直指被告因「蓄意傷害原告」遭判刑。

路透社暫未聯繫上碧姬委任律師或被告辯護律師尋求置評。

這項判決對馬克宏夫婦是一大勝利，他們目前還針對右翼美國播客頻道主持人歐文斯（Candace Owens）提出誹謗訴訟。在社群媒體X和影音分享平台YouTube擁有數以百萬計粉絲的歐文斯宣稱碧姬曾是男兒身。

現年48歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與72歲的碧姬過去幾年持續受到類似不實指控，包括謠傳碧姬出生時取了男性名字尚米歇爾．托涅（Jean-Michel Trogneux），其實是她兄弟的名字。

馬克宏夫婦相差24歲一事常被外界抨擊與嘲諷，過去大多選擇忽視的兩人，近來開始在法庭提出挑戰。

碧姬昨晚接受法國電視一台（TF1）訪問，她捍衛自己對抗網路霸凌的行動，期盼以身作則，並表示自己似乎面臨無止盡的網路攻擊，甚至「有人駭入報稅網站更改我的身分」。

碧姬感慨這些人無視有關她性別的明確證據，「出生證明不是敷衍了事，父母幫新生兒報戶口時就會說明孩子是男是女。我希望幫助青少年對抗霸凌，如果我不以身作則，（其他人）可能更難辦到」。

李在明訪北京前北韓射彈道飛彈 中外交部一句話回應

委內瑞拉「5人幫」頓失2人 27年查維斯派政權陷危機

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

