我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物 喚環境保育意識

中央社維爾紐斯4日專電
刺蝟。(美聯社)
刺蝟。(美聯社)

愛沙尼亞長年透過「年度動物」制度，提升對自然保育與生態環境的關注。愛沙尼亞獸類學會近日宣布，2026年年度動物將由刺蝟擔任，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，傳達更廣泛的環境訊息。

根據愛沙尼亞獸類學會新聞稿，愛沙尼亞自2013年起，每年選出一種「年度動物」，由包括愛沙尼亞獸類學會、獵人協會與塔林動物園等學術與保育單位共同推動。透過研究、教育活動與公共討論，讓民眾認識該物種在生態系中的角色，以及人類活動對其造成的影響。

愛沙尼亞獸類學會指出，刺蝟在愛沙尼亞庭院、社區綠地與郊區自然環境中相當常見，生態價值卻經常被忽略。

學會指出，刺蝟以昆蟲、蝸牛等無脊椎動物為食物，能協助調節牠們的數量，同時也是生物多樣性的指標物種。一旦刺蝟數量下降，往往意味著整體環境正面臨更深層的問題。

學會表示，儘管刺蝟目前仍算常見，但牠們正面臨棲地消失與破碎化，以及道路交通、過度整理庭院環境等威脅。例如頻繁割草、焚燒落葉與枯枝，甚至家犬攻擊，都可能對刺蝟造成傷害。因此，在城市規劃與基礎建設設計中，如何為野生動物保留通行與棲息空間，成為重要課題。

愛沙尼亞境內棲息著2種刺蝟物種：歐洲刺蝟與北白胸刺蝟。兩種刺蝟外觀相似，直到21世紀初才因基因研究而被正式區分。

今年的年度動物計畫，相關單位將著重於介紹歐洲刺蝟與北白胸刺蝟在愛沙尼亞的分布情況，介紹牠們的生活習性、越冬方式及所面臨的威脅，並分享實用建議，讓每個人都能在自己居住的地方協助保護刺蝟。此外，民眾也可參與刺蝟的志願監測活動。年度活動則依傳統，以「年度動物」攝影展作為總結。

去年，愛沙尼亞的年度動物為麋鹿。麋鹿是愛沙尼亞體型最大、體重最重的陸地哺乳動物，象徵自然環境的多樣性，也反映人類與大型野生動物之間複雜而密切的互動關係。

上一則

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

延伸閱讀

赫爾辛基當局查扣可疑船隻 涉損壞芬蘭灣海底電纜

赫爾辛基當局查扣可疑船隻 涉損壞芬蘭灣海底電纜
波羅的海遭強烈風暴侵襲 3國數萬戶停電

波羅的海遭強烈風暴侵襲 3國數萬戶停電
性需求也靠AI滿足？研究憂心：人類恐失去真實連結能力

性需求也靠AI滿足？研究憂心：人類恐失去真實連結能力
歐盟觀光客赴比利時旅遊 平均僅停留3.6晚

歐盟觀光客赴比利時旅遊 平均僅停留3.6晚

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎