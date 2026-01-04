愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物 喚環境保育意識

刺蝟。(美聯社)

愛沙尼亞長年透過「年度動物」制度，提升對自然保育與生態環境的關注。愛沙尼亞獸類學會近日宣布，2026年年度動物將由刺蝟擔任，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，傳達更廣泛的環境訊息。

根據愛沙尼亞獸類學會新聞稿，愛沙尼亞自2013年起，每年選出一種「年度動物」，由包括愛沙尼亞獸類學會、獵人協會與塔林動物園等學術與保育單位共同推動。透過研究、教育活動與公共討論，讓民眾認識該物種在生態系中的角色，以及人類活動對其造成的影響。

愛沙尼亞獸類學會指出，刺蝟在愛沙尼亞庭院、社區綠地與郊區自然環境中相當常見，生態價值卻經常被忽略。

學會指出，刺蝟以昆蟲、蝸牛等無脊椎動物為食物，能協助調節牠們的數量，同時也是生物多樣性的指標物種。一旦刺蝟數量下降，往往意味著整體環境正面臨更深層的問題。

學會表示，儘管刺蝟目前仍算常見，但牠們正面臨棲地消失與破碎化，以及道路交通、過度整理庭院環境等威脅。例如頻繁割草、焚燒落葉與枯枝，甚至家犬攻擊，都可能對刺蝟造成傷害。因此，在城市規劃與基礎建設設計中，如何為野生動物保留通行與棲息空間，成為重要課題。

愛沙尼亞境內棲息著2種刺蝟物種：歐洲刺蝟與北白胸刺蝟。兩種刺蝟外觀相似，直到21世紀初才因基因研究而被正式區分。

今年的年度動物計畫，相關單位將著重於介紹歐洲刺蝟與北白胸刺蝟在愛沙尼亞的分布情況，介紹牠們的生活習性、越冬方式及所面臨的威脅，並分享實用建議，讓每個人都能在自己居住的地方協助保護刺蝟。此外，民眾也可參與刺蝟的志願監測活動。年度活動則依傳統，以「年度動物」攝影展作為總結。

去年，愛沙尼亞的年度動物為麋鹿。麋鹿是愛沙尼亞體型最大、體重最重的陸地哺乳動物，象徵自然環境的多樣性，也反映人類與大型野生動物之間複雜而密切的互動關係。