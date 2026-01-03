我的頻道

一杯酒下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」藏健康風險

川普讚抓馬杜洛「非凡」行動 必要時將對委再攻擊

停火後釋善意 柬埔寨遣返162泰國非法入境公民

中央社曼谷3日專電
12月31日，被泰方扣押的柬埔寨士兵在柬埔寨拜林省邊境檢查站獲釋後返回柬埔寨。（新華社）
柬埔寨今天遣返先前非法入境的162名泰國公民，經移民官員審查後返家。泰柬兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過6天。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，柬埔寨今天將162名泰國公民遣返回泰國，早前他們剛從暹粒省（Siem Reap）一所監獄獲釋。

報導指出，所有返國的泰國公民均經由位於邊境的尖竹汶府（Chanthaburi）的邦蘭區（Ban Laem）邊境檢查站入境，並接受泰國移民官員的嚴格審查後，才被允許返家。警方表示，其中6名泰國公民涉刑事案件，因此將被拘留接受訊問。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這群人今天分別乘坐6輛巴士抵達柬埔寨一側的邊境檢查站，並在柬國軍方人員和官員的陪同下，確保移交過程秩序。

據報導，這些泰國公民在泰柬邊境局勢緊張和衝突升級期間被滯留在柬埔寨，隨後被拘留在暹粒，等待兩國協調安排遣返事宜。

泰國去年12月31日釋放同年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」。

這兩個東南亞鄰國12月27日同意停火，結束在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突期間造成數十人死亡，迫使100多萬人流離失所。

另外，泰國公共電視台引述泰國海軍的報告指出，今天凌晨泰國海軍和尖竹汶府警方逮捕了67名試圖偷渡入境泰國的柬埔寨人，包括35名男子、25名婦女和7名兒童都出現營養不良的情形，他們已獲得食物、飲用水和基本醫療救治。

報導稱，這些柬埔寨人告訴泰國當局，他們打算在泰國找工作，因為柬埔寨沒有適合他們的工作。不過這些人因非法入境，將被遣返回柬埔寨。

泰國 柬埔寨 邊境

委最高法院譴責美軍襲擊 要求證實馬杜洛「還活著」

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

