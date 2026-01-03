現場直擊╱美軍夜襲後 委首都民眾：希望不要再惡化了

1月3日凌晨拍攝的委內瑞拉首都卡拉卡斯市區。（新華社）

當地時間3日凌晨2時許，新華社記者在位於委內瑞拉 首都卡拉卡斯（Caracas）東部的辦公室突然聽到一聲巨響。響聲距離不遠，衝擊波震得辦公室玻璃門嘩嘩作響。記者立即聯繫編輯部播發快訊，時效領先全球主要媒體。記者同時打開委內瑞拉國家電視台網絡直播平台，當時並未看到有關新聞報道。緊接著，多聲巨響連續傳來。

新華社當地報道員岡薩雷斯住在委內瑞拉國防部所在軍營里的居民區。岡薩雷斯發信息告訴記者，他聽到巨響，感受到強烈震動，還聽到直升機掠過的聲音。岡薩雷斯看到，居民區的人向外逃散，機關槍掃射的火光也清晰可見，軍營里一處居民區被火光和煙霧籠罩。軍營目前已不允許平民返回。

社交媒體上流傳的照片和視頻顯示，卡拉卡斯多處地點升起煙霧，民眾在街上逃散。對於卡拉卡斯許多市民來說，這注定是一個驚魂未定的不眠夜。

凌晨3時左右，記者所在地區逐漸恢復平靜。在委內瑞拉的中國企業紛紛在微信 群裡報平安，目前暫時沒有中企人員傷亡的情況。

中國駐委內瑞拉使館發布提醒：中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地的人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。

早上7時，記者來到卡拉卡斯東部一個街區，空氣中可以聞到燒焦的味道，粉塵擴散，能見度不高。街道上，偶爾可以看到出行的車輛。

卡拉卡斯一家寵物 醫院的夜班醫生伊爾達告訴記者，聽到巨響後，她和同事就再無困意，不知道發生了什麼，便開始瀏覽社交媒體查閱信息。當得知委內瑞拉多地被轟炸後，伊爾達感到非常難過，「希望情況不要再惡化了」。

委內瑞拉國家電視台在天亮後探訪了位於卡拉卡斯市中心一處遇襲的軍事基地，從電視畫面里可以看到基地內被燒燬的坦克和炸毀的車輛。爆炸還損毀了基地外圍的金屬圍欄和附近的路燈。

美國總統川普3日通過社交媒體發文說，美國成功對委內瑞拉實施大規模打擊，已抓獲委總統馬杜洛及其夫人並將他們帶離委內瑞拉。