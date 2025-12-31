報復川普旅行禁令 馬利、布吉納法索禁美公民入境

我的頻道

中央社馬利首都巴馬科31日綜合外電報導
非洲西部國家馬利與布吉納法索為報復美國川普（Donald Trump）政府將其公民列入全面禁止入境名單，因此宣布對美國公民實施相同入境禁令。

法新社報導，白宮16日宣布將旅行禁令名單擴大至近40國，以防堵「意圖威脅」美國人的外國人士入境。

除了馬利和布吉納法索，同時新入列的還有中東的敘利亞、幾個非洲最窮國如尼日、獅子山和南蘇丹，以及巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）護照持有人。

馬利外交部在聲明中表示，「針對美國當局對於欲入境美國的馬利公民實施的條件和要求」，馬利也對美國公民採取相同措施，且「立即生效」。

巴馬科（Bamako，馬利首都）並對美方「在毫無事先諮商下做出如此重要決定」表示「遺憾」。

布吉納法索外交部同樣透過聲明表示，他們正在對美國公民實施「對等簽證措施」。

馬利和布吉納法索皆由軍政府統治，並與尼日共組沙赫爾國家聯盟（Confederation of Sahel States）。

尼日尚未正式宣布對美國旅行禁令實施任何反制措施，但尼日通訊社上週引述1名外交界消息人士報導，相關措施已經決定。

美國公民 敘利亞 白宮

路透：司法部稱艾普斯坦檔案有520萬頁待閱 公布恐等1月底

解讀2025年市場大事 推敲對明年的影響

政治力變現 川普集團推5檔「美國製」ETF 亮點與風險並存

川普政府取締庇護作假 衝擊華人

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

