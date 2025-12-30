我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

白俄羅斯新年前大赦20名政治犯 逾千異議人士仍在押

中央社明斯克30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。路透
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。路透

白俄羅斯當局表示，長年執政的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天赦免20名政治犯，這是新年前夕的寬大舉措。

法新社報導，魯卡申柯逾5年前曾大規模鎮壓反對其政權的抗議行動，至今白俄羅斯仍有逾千名政治犯被關押。

魯卡申柯辦公室新聞處表示，魯卡申柯共赦免22人，包括15名女性、7名男性，其中20人因「極端主義罪行」（extremist crimes）被定罪，魯卡申柯此舉「顧及他們家庭的利益」。

「極端主義罪行」是白俄當局用來指涉政治案件的措詞。這些人士獲赦後，經由立陶宛及烏克蘭被遣送出境。人權團體表示，部分已獲釋的人士其實已快服刑期滿。

本月稍早，白俄羅斯曾釋放超過100名政治犯，包括反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），以及2022年諾貝爾和平獎共同得主、白俄異議人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），作為換取美國解除部分制裁的條件。

畢亞利亞茨基獲釋時告訴法新社，他曾數月間出入冰冷的懲罰牢房。他也警告，白俄羅斯一方面釋放囚犯，另一方面則逮捕更多人。

魯卡申柯自1994年開始掌權，是俄羅斯的盟友，他在白俄的鎮壓行動已迫使數十萬人流亡海外，但他近期展現出與美國對話的意願。

美國總統川普（Donald Trump）政府近幾個月來恢復與白俄羅斯對話，推動釋放白俄在押人士，並致力於結束俄烏戰爭。

白俄羅斯 諾貝爾 烏克蘭

上一則

外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

下一則

解放軍環台軍演 英國籲克制、勿再損台海和平穩定

延伸閱讀

研究：親俄媒體操弄白俄氣球事件 削弱立陶宛政府

研究：親俄媒體操弄白俄氣球事件 削弱立陶宛政府
美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛

美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛
白俄釋放123名囚犯 諾貝爾獎得主靠美「交換條件」重獲自由

白俄釋放123名囚犯 諾貝爾獎得主靠美「交換條件」重獲自由
美斡旋下促成釋囚 盼削弱普亭對白俄影響力

美斡旋下促成釋囚 盼削弱普亭對白俄影響力

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國