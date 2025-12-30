我的頻道

八成退休族另類財務風險 專家：未分散投資

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

科學家：2025史上最熱3年之1 燃燒化石燃料是元兇

中央社倫敦30日綜合外電報導
世界氣候歸因組織30日在歐洲發布分析報告指出，繼續燃燒石油、天然氣和煤炭等化石燃料，造成溫室氣體排放至大氣，是地球暖化的原因。（美聯社）
世界氣候歸因組織30日在歐洲發布分析報告指出，繼續燃燒石油、天然氣和煤炭等化石燃料，造成溫室氣體排放至大氣，是地球暖化的原因。（美聯社）

科學家表示，人類行為令氣候變遷加劇，使得2025年成為有紀錄以來地球最熱的3年之1。

美聯社報導，這也是地球3年平均氣溫首度高於2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）設定的升溫上限，也就是與工業化前水準相較不高出攝氏1.5度。根據專家說法，若將地球暖化壓在這個門檻內，能拯救生命及避免全球各地發生災難性環境破壞。

過去1年，世界各地民眾因為地球暖化帶來的危險極端天氣而大受打擊。儘管今年有讓太平洋海水自然降溫的反聖嬰現象（La Nina），但全球氣溫仍高。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）今天在歐洲發布分析報告指出，繼續燃燒石油、天然氣和煤炭等化石燃料，造成溫室氣體排放至大氣，是地球暖化的原因。

極端天氣事件每年奪走數千條人命，並造成數以十億計美元的經濟損失，而這類事件包括危險的熱浪

世界氣候歸因組織便指出，熱浪是今年最致命的極端天氣事件，其研究顯示，由於氣候變遷，今年一些熱浪發生的機率是10年前的10倍。

共同創辦世界氣候歸因組織的英國倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候學家奧托（Friederike Otto）告訴美聯社：「在現今氣候下，我們今年觀察到的熱浪已變得相當常見。若非人為氣候變遷，這些情況幾乎不可能發生。」

世界氣候歸因組織的科學家確認今年共有多達157起最嚴峻極端天氣事件，判斷標準包括是否造成超過100人死亡、受影響人數是否超過該區域人口的一半，以及是否宣布進入緊急狀態。

奧托表示，科學證據已越來越清楚，「我們若不非常、非常迅速在很短時間內停止燃燒化石燃料，要達成（暖化）目標將是非常困難」。

暖化 熱浪 氣候變遷

