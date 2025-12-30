菲律賓智庫聲援台灣 譴責中國軍演不見容國際社會

菲律賓智庫Stratbase30日聲援台灣，強烈譴責中國在台灣周邊大規模軍事演習，並指中方行為不僅加劇台灣海峽緊張情勢，也對印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅。（路透）

菲律賓智庫Stratbase今天聲援台灣，強烈譴責中國在台灣周邊大規模軍事演習，並指中方行為不僅加劇台灣海峽緊張情勢，也對印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅。

解放軍 東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，除派出軍艦、公務船及戰機擾台之外，也在台灣周邊5個海域和空域範圍實彈射擊。

Stratbase今天在臉書發表聲明，支持台灣外交部強烈譴責中國最新一輪軍事演習的立場，並指出中方此類單邊行為增加誤判風險、危及區域安全，公然無視國際法及以規則為基礎的國際秩序。

聲明寫道：「我們呼籲理念相近國家團結一致，反對此類破壞區域穩定的行徑。」

Stratbase強調其一貫立場說，中方此類行為反映出一種危險的侵略模式，既不應被常態化，也不見容於國際社會。

這篇聲明還附上中華民國 外交部第545號新聞稿的連結。外交部於29日發布的第545號新聞稿，嚴正譴責中共 透過軍事演習挑戰以規則為基礎的國際秩序，並單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，呼籲北京立即停止無端的軍事挑釁。

外交部強調，台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

Stratbase成立於2004年，關注外交政策與區域地緣政治，特別是菲律賓的南海利益以及中國在南海爭議海域的行動，長期提倡國際秩序應以規則及法治為基礎。

另外，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今天下午也發表聲明說，正密切關注中國人民解放軍在台灣周邊的大規模軍事演習動態。

聲明指出，任何可能增加台海及區域緊張、誤判或衝突風險的事態，都令人深感憂慮，尤其考慮到此類事態可能衝擊區域穩定、貿易航線，以及在台菲人的安全與生計。

MECO表示：「我們呼籲各方保持最大克制，避免採取升級行動，並保持溝通管道暢通。MECO將持續與菲律賓相關政府機構及在台合作夥伴密切協調，以確保我國國民的安全與福祉。」