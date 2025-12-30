盟邦反目 沙烏地要求阿聯24小時內從葉門撤軍

沙烏地阿拉伯 今天要求阿拉伯聯合大公國在24小時內從葉門撤軍，並停止支持葉門境內任何組織。傳統上，沙烏地與阿聯是緊密盟邦，但兩國因葉門內戰產生的分歧正日益擴大。

法新社報導，根據沙國外交部在網路上發布的聲明，沙烏地強調阿聯回應葉門共和國要求的重要性，亦即「在24小時內將其軍隊撤出葉門共和國，並停止向葉門境內任何一方提供任何軍事或財政支持」。

葉門陷入內戰已長達10年，伊朗 支持的叛軍「青年運動」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa），國際認可的政府則暫棲臨時首都亞丁（Aden）。

沙烏地與阿聯同屬對抗青年運動的陣營，但各自力挺不同派系。

近幾周以來，阿聯支持的分離主義分子發動閃電攻勢，並席捲大片區域。這些分離主義分子意圖恢復南葉門（South Yemen，1967至1990年）昔日獨立地位。

至於國際認可的葉門政府，主要支持者則為中東強權沙烏地。專家指出，分離主義者的攻勢讓沙烏地顏面無光。

在阿聯支持的「南方過渡委員會」（STC）奪取大範圍領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council, PLC）主席今天宣布進入緊急狀態，並取消與阿聯簽署的安全協議。

沙烏地也發布聲明，宣布阿聯支持的分離主義者在葉門的攻勢威脅到沙烏地國家安全、阿聯的行為「極其危險」。

聲明寫道：「沙烏地王國對兄弟之邦阿拉伯聯合大公國採取的行動表達失望，阿聯向南方過渡委員會部隊施壓，要求其在沙烏地王國南部邊境 展開軍事行動。」

聲明稱這些行動威脅到沙烏地「國家安全」，以及「葉門共和國和該地區的安全與穩定」。

聲明並指阿聯採取的行動「極其危險」，同時強調，任何威脅沙烏地國家安全的行為都是「紅線」，沙烏地「將毫不猶豫地採取一切必要行動與措施，來應對並消除任何此類威脅」。

在沙國外交部發表上述措詞嚴厲的聲明前，沙烏地主導的葉門聯軍宣稱擊中一批運給分離主義分子的阿聯武器。

沙烏地與阿聯以往密切合作，聯手對抗青年運動勢力，如今兩國之間因葉門衝突及蘇丹戰爭所產生的分歧正日益加大。