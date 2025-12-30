我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露明州福利詐騙的23歲獨立記者早在16歲就叱吒社群媒體

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

盟邦反目 沙烏地要求阿聯24小時內從葉門撤軍

中央社利雅德30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

沙烏地阿拉伯今天要求阿拉伯聯合大公國在24小時內從葉門撤軍，並停止支持葉門境內任何組織。傳統上，沙烏地與阿聯是緊密盟邦，但兩國因葉門內戰產生的分歧正日益擴大。

法新社報導，根據沙國外交部在網路上發布的聲明，沙烏地強調阿聯回應葉門共和國要求的重要性，亦即「在24小時內將其軍隊撤出葉門共和國，並停止向葉門境內任何一方提供任何軍事或財政支持」。

葉門陷入內戰已長達10年，伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa），國際認可的政府則暫棲臨時首都亞丁（Aden）。

沙烏地與阿聯同屬對抗青年運動的陣營，但各自力挺不同派系。

近幾周以來，阿聯支持的分離主義分子發動閃電攻勢，並席捲大片區域。這些分離主義分子意圖恢復南葉門（South Yemen，1967至1990年）昔日獨立地位。

至於國際認可的葉門政府，主要支持者則為中東強權沙烏地。專家指出，分離主義者的攻勢讓沙烏地顏面無光。

在阿聯支持的「南方過渡委員會」（STC）奪取大範圍領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council, PLC）主席今天宣布進入緊急狀態，並取消與阿聯簽署的安全協議。

沙烏地也發布聲明，宣布阿聯支持的分離主義者在葉門的攻勢威脅到沙烏地國家安全、阿聯的行為「極其危險」。

聲明寫道：「沙烏地王國對兄弟之邦阿拉伯聯合大公國採取的行動表達失望，阿聯向南方過渡委員會部隊施壓，要求其在沙烏地王國南部邊境展開軍事行動。」

聲明稱這些行動威脅到沙烏地「國家安全」，以及「葉門共和國和該地區的安全與穩定」。

聲明並指阿聯採取的行動「極其危險」，同時強調，任何威脅沙烏地國家安全的行為都是「紅線」，沙烏地「將毫不猶豫地採取一切必要行動與措施，來應對並消除任何此類威脅」。

在沙國外交部發表上述措詞嚴厲的聲明前，沙烏地主導的葉門聯軍宣稱擊中一批運給分離主義分子的阿聯武器。

沙烏地與阿聯以往密切合作，聯手對抗青年運動勢力，如今兩國之間因葉門衝突及蘇丹戰爭所產生的分歧正日益加大。

邊境 伊朗 沙烏地阿拉伯

上一則

波蘭總理：烏克蘭和平有望在數周內實現

下一則

菲律賓智庫聲援台灣 譴責中國軍演不見容國際社會

延伸閱讀

葉門分離派控沙烏地空襲 稱未受嚇阻將持續推進

葉門分離派控沙烏地空襲 稱未受嚇阻將持續推進
葉門當局與叛軍青年運動達成協議 同意換俘約3000人

葉門當局與叛軍青年運動達成協議 同意換俘約3000人
馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦
沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了