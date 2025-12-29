俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普亭官邸 澤倫斯基駁斥

我的頻道

中央社基輔29日綜合外電報導
川普總統（右）與烏克蘭總統澤倫斯基28日在海湖莊園會晤後，共同出席聯合記者會。美聯社
俄羅斯聲稱烏克蘭試圖用無人機襲擊俄國總統普亭的官邸，烏國總統澤倫斯基今天表示，這項說法是「謊言」，並指控莫斯科當局企圖以此為藉口要向烏克蘭首都基輔發動新的攻擊。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴記者：「這是俄羅斯聯邦的另一個謊言，他們只是準備為了發動攻擊找理由，襲擊目標可能是首都，也可能是政府大樓。」

他還說道：「現在每個人都必須保持警惕，每個人都必須如此。」

澤倫斯基同樣於社群媒體發文：「俄羅斯又來了，利用危險言論去破壞我們和美國總統川普（Donald Trump）團隊在外交上共同努力所取得的一切成果。」

路透報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早宣稱，烏克蘭試圖攻擊普亭（Vladimir Putin）位於俄國諾夫哥羅州（Novgorod）的官邸。

拉夫羅夫指出，12月28日至29日，基輔當局出動91架長程無人機，對俄羅斯總統官邸發動襲擊，所有無人機都已經被俄國防空系統摧毀，沒有人員受傷。

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭跟川普今天通了電話，川普及高階幕僚向普亭告知美國與烏克蘭的磋商情況。

普亭則向川普告知俄羅斯總統官邸遭遇無人機攻擊事件，還說俄國正因此重新檢視自身的和平談判立場。

