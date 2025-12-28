我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普普亭通話 克宮：俄美同意 暫時停火只是延長衝突

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

科索沃國會大選出口民調：執政黨有望勝出但恐難過半

中央社普里斯汀納28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科索沃民族主義派總理庫提完成投票。(歐新社)
科索沃民族主義派總理庫提完成投票。(歐新社)

科索沃民族主義派總理庫提所屬政黨預料將在今天的國會選舉中勝出，但能否取得足夠席次，以打破一年以來癱瘓國會、拖延重要國際金援的政治僵局，仍在未定之天。

路透報導，這是科索沃今年第2次舉行國會選舉。2月時庫提（Albin Kurti）領導的自決黨（Vetevendosje）未能取得多數，組成聯合政府的談判進行數月後失敗，促使總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於11月解散國會並宣布提前舉行選舉。

Dukagjini電視台晚間7時投票結束後不久公布出口民調顯示，自決黨得票率達45.7%，不過似乎難以在120席國會中取得單獨執政所需的61席。

據出口民調，兩大在野黨科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）、科索沃民主聯盟（Democratic League for Kosovo）分別可獲22%、15.6%選票。

出口民調公布後，庫提發布影片訊息表示：「公民意志如今已在票匭中。維護這項意志對於選舉過程的正當性與公信力而言至關重要。」

值此關鍵時刻，若再次無法組成政府並重啟國會，將導致危機延長。國會議員必須於明年4月選出新總統，並批准總值10億歐元（約12億美元）的歐洲聯盟和世界銀行（World Bank）貸款協議，而這些貸款協議在未來數月內即將失效。

民調 貸款 投票

上一則

不想麻煩子女…婦斷捨離痛失錢財 專家：錢藏家中恐消失

延伸閱讀

新聞眼／執政黨訂惡法抓「放行權」 流刺網斷兩岸交流

新聞眼／執政黨訂惡法抓「放行權」 流刺網斷兩岸交流
政院不副署 王世堅盼黨慎思 林濁水酸卓榮泰如太上總統

政院不副署 王世堅盼黨慎思 林濁水酸卓榮泰如太上總統
日本考慮2027年起提高所得稅 為軍費增至GDP 2%籌資

日本考慮2027年起提高所得稅 為軍費增至GDP 2%籌資
「萬事隱忍」 王世堅盼黨慎思 協商化解衝突

「萬事隱忍」 王世堅盼黨慎思 協商化解衝突

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點