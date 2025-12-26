我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲中樂透 前加油站員工靠投資守住財富自由

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

韓國擬鬆綁禁令 將放寬民眾接觸北韓勞動新聞

中央社首爾26日綜合外電報導

韓國政府今天表示，將把長期被禁的北韓官方報紙「勞動新聞」重新分類為「普通資料」，放寬韓國民眾接觸該報的權利。

兩韓在1953年停戰協定簽署後，至今未宣布韓戰結束，意思是朝鮮半島始終處於戰爭狀態，且韓國數十年來一直以國家安全為由禁止平壤當局的宣傳內容。

法新社報導，韓國總統李在明等批評人士認為，韓國民眾在政治上足夠成熟，能判斷此類媒體的內容，而這些媒體往往對北韓領導階層進行偶像化宣傳。

他們也認為，在韓國這樣的民主國家，如此禁令是不必要的審查。

首爾當局透過聲明指出，政府今天召開跨部門會議，確認相關各方對於「把勞動新聞從特殊資料重新分類為普通資料」達成共識。

韓聯社報導，韓國政府計劃於下週初向相關監管機構與資料管理單位發送公文，完成必要的行政程序，並正式實施相關措施。

北韓勞動新聞目前只能在韓國統一部朝鮮資料中心等指定場所，填寫閱覽者身分和閱覽目的等手續後才可查閱。

勞動新聞因為涉及讚揚、宣傳北韓等內容而被列為「特殊資料」，若被分類為「普通資料」，將可像一般刊物一樣自由閱覽。

但此次調整僅限於紙本報刊，勞動新聞官方網站的造訪仍會維持封鎖狀態。

北韓 兩韓 李在明

上一則

巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

下一則

研究：親俄媒體操弄白俄氣球事件 削弱立陶宛政府

延伸閱讀

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光
「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈
李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰
日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評
台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭