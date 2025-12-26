韓國擬鬆綁禁令 將放寬民眾接觸北韓勞動新聞

韓國政府今天表示，將把長期被禁的北韓 官方報紙「勞動新聞」重新分類為「普通資料」，放寬韓國民眾接觸該報的權利。

兩韓 在1953年停戰協定簽署後，至今未宣布韓戰結束，意思是朝鮮半島始終處於戰爭狀態，且韓國數十年來一直以國家安全為由禁止平壤當局的宣傳內容。

法新社報導，韓國總統李在明 等批評人士認為，韓國民眾在政治上足夠成熟，能判斷此類媒體的內容，而這些媒體往往對北韓領導階層進行偶像化宣傳。

他們也認為，在韓國這樣的民主國家，如此禁令是不必要的審查。

首爾當局透過聲明指出，政府今天召開跨部門會議，確認相關各方對於「把勞動新聞從特殊資料重新分類為普通資料」達成共識。

韓聯社報導，韓國政府計劃於下週初向相關監管機構與資料管理單位發送公文，完成必要的行政程序，並正式實施相關措施。

北韓勞動新聞目前只能在韓國統一部朝鮮資料中心等指定場所，填寫閱覽者身分和閱覽目的等手續後才可查閱。

勞動新聞因為涉及讚揚、宣傳北韓等內容而被列為「特殊資料」，若被分類為「普通資料」，將可像一般刊物一樣自由閱覽。

但此次調整僅限於紙本報刊，勞動新聞官方網站的造訪仍會維持封鎖狀態。