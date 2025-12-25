我的頻道

電器設備廠賣掉 老闆為540名員工每人分紅44萬

5個熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算

教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

中央社梵蒂岡25日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日發表上任以來首篇聖誕文告。歐新社
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日發表上任以來首篇聖誕文告。歐新社

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天發表上任以來首篇聖誕文告，他呼籲俄羅斯與烏克蘭找到「勇氣」，啟動直接對話，並在聖誕節正日彌撒中提及加薩嚴峻的人道局勢。

法新社報導，良十四世也譴責「戰爭的荒謬」，以及戰火留下的「廢墟與尚未癒合的創傷」。前任教宗方濟各（pope Francis）於4月21日辭世，美國籍的良十四世5月當選教宗。

良十四世在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向約2萬6000名群眾傳道信息，呼籲歐洲「團結並接納有需要的人」。

良十四世說：「讓我們特別為飽受磨難的烏克蘭人民祈禱…希望相關各方，在國際社會的支持下找到勇氣，進行誠懇、直接且相互尊重的對話。」

另外，教宗在主持任內首場聖誕正日彌撒時，談及加薩惡劣的生活環境。自從脆弱的停火協議生效後，數週以來，數十萬人身處冬季的臨時庇護所。

教宗說：「我們怎能不想到加薩的帳篷，數週以來暴露在雨水、強風與寒冷之中，以及世界各大洲其他眾多流離失所者與難民的帳篷？」

聯合國指出，目前加薩地區預估約有130萬人需要庇護協助，並警告隨著氣溫下降，失溫風險升高。

