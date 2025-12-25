75年前在疏散朝鮮難民的勝利號貨輪誕生的5名聖誕寶寶 人生際遇曲折

我的頻道

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

記者顏伶如／即時報導
圖為1950年12月4日來自北韓平壤的居民與其他地區的難民，正冒險爬過城市橋梁的斷裂鋼樑，逃往南方。美聯社檔案照
圖為1950年12月4日來自北韓平壤的居民與其他地區的難民，正冒險爬過城市橋梁的斷裂鋼樑，逃往南方。美聯社檔案照

1950年12月底，7200噸的三層貨輪「梅瑞迪斯勝利號」(SS Meredith Victory)協助疏散1萬4000名朝鮮難民，聖誕節當天有5個寶寶在航海途中誕生，分別被美國士兵取名為「泡菜一號」(Kimchis 1)到「泡菜五號」(Kimchis 5)，波折人生就此展開。

「泡菜一號」孫陽英(Sohn Yang-young，音譯)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，自稱「美韓聯盟的果實」。他說，當年如果沒有美國士兵協助，朝鮮難民根本無法成功逃到南方尋找自由。

孫陽英一輩子都在設法尋找失散的親人，想辦法找回被拆散的家庭。

「勝利號」是美國在二戰末期打造的貨輪，韓戰爆發後納入運輸艦隊，支援美國與聯合國部隊抵禦北韓南韓的侵襲。激烈戰爭讓美軍陸戰隊一路後撤到位於北韓東部海岸的興南(Hungnam)，大規模撤退行動已經開始規畫。

負責撤退行動的退休海軍中將多伊爾(James Doyle)1979年在美國海軍研究協會(US Naval Institute)期刊撰文寫道，一夜之間有5萬北韓人民想要離開，數字很快便翻倍。

原本在日本橫濱港的「勝利號」被調到興南，前任「勝利號」三副史密斯(Burley Smith)受訪時說，碼頭湧入大約10萬北韓難民，現場亂成一團。史密斯說，船上擠滿人，有些人頂著寒冷擠在露天甲板。

史密斯說，大副在主甲板找到一間艙房，幫忙為朝鮮孕婦接生。

「勝利號」抵達巨濟島(Geoje)，孫陽英在當地渡過人生最初7年，後來在釜山、首都落腳。他說，父親40年過世，母親20年前過世，生前一直為留在北韓的哥哥與姊姊感到愧疚、難過，遺願是要他找到兩個手足。

孫陽英1980年代至1990年代在貿易公司任職，調派到東南亞與加州。他在50多歲時回到南韓，從一名北韓同鄉口中得知，「泡菜五號」正在尋找其他幾名「泡菜」

孫陽英後來聯絡上在巨濟島當獸醫的「泡菜五號」李京弼(Lee Kyung-pil，音譯)。他說，感覺就像見到親生兄弟，一種見到家人的感覺，「我好高興，我們有著相同的命運」。「泡菜二號」、「泡菜三號」、「泡菜4號」迄今下落成謎。

北韓 南韓 東南亞

