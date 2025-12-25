CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

美國有線電視新聞網（CNN）全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭 戰爭、台海情勢、以色列 和伊朗，以及人工智慧（AI）等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。

曾任職前美國總統小布希、歐巴馬與拜登政府國安高層的麥格克（Brett H. McGurk）表示，目前美國在加勒比海與西大西洋的軍事部署，規模已達古巴飛彈危機以來之最；俄羅斯特使現身美國邁阿密，討論烏克蘭停火方案，但俄國總統普亭仍持續升高戰事；美國亦在轟炸伊朗後，派遣三星上將進駐以色列，監督加薩停火。

麥格克還指出，川普 總統計畫訪問北京與中國國家主席習近平舉行峰會，外界關注是否將影響台灣命運，以及美中在先進科技與人工智慧領域的競逐。

以下是麥格克文中臚列的2026全球7大議題：

1.委內瑞拉對峙

川普政府已在加勒比海與西大西洋部署冷戰高峰期以來最大規模艦隊，包括航空母艦打擊群、驅逐艦、兩棲部隊、匿蹤轟炸機與特種作戰單位。此外，美軍對所謂毒品走私目標發動近30次攻擊，未經國會授權，引發爭議。川普還宣布對非法石油運輸實施軍事封鎖，扣押油輪。

麥格克指出，這些舉動形同以軍事力量迫使「政權更迭」政策，美方似乎希望委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）自行下台、流亡俄羅斯，但歷史上鮮少靠經濟制裁與外部威脅，迫使強人政權垮台的案例。

川普宣示，美國將成為西半球強權，並準備在必要時動用武力，以推進美國利益。川普政府將這項新政策稱為「門羅主義川普版附篇」。2026年馬杜洛是否仍掌權，將檢驗川普版門羅主義的實質影響。

2.烏克蘭戰爭

俄羅斯全面入侵烏克蘭將於2026年2月邁入第5年。普亭原本打算奪取基輔、摧毀烏克蘭主權，但如今俄軍陷於烏東僵局，傷亡已逾百萬人。戰爭即將進入第5年可能是轉折點，交戰方在接近精疲力竭時可能走向和平，或採取更冒險的賭注來打破僵局。

川普正推動以烏克蘭割地來換取安全保證的和平協議，但普亭迄今沒有點頭的跡象。麥格克認為俄烏戰爭的關鍵，可能不在前線，而在華府是否持續支持烏克蘭。

3.台海局勢

中國、俄羅斯、伊朗和北韓被稱為CRINK集團，這4個國家正互相合作，除在烏克蘭戰爭中支援俄羅斯，還企圖打造一個分裂的世界秩序，在美國影響力式微之際，中、俄在各自所謂的勢力範圍內主導局勢。

川普上周批准史上規模最大的對台軍售案，總額近110億美元，內容包括飛彈、無人機與先進防空裝備。與此同時，中國也被外界認為正加緊整備軍力，目標在2027年前具備侵台能力。

外界預期，川普明年春季赴北京與中國國家主席習近平舉行高峰會時，台灣將成為核心議題之一。全球多數驅動汽車與手機運作的半導體晶片皆產自台灣；若中國犯台對全球造成的衝擊預估將接近10兆美元。

麥格克指出，川普北京行，勢必受到高度關注，一如諺語所說：「不在談判桌上，就會成為菜單上選項。」

4.以色列關鍵選舉

以色列在軍事上取得重大成果，所有生還人質幾乎全數獲釋，哈瑪斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）領導層遭殲滅，伊朗影響力削弱。不過，由於內部的分裂，導致無法將軍事勝利轉化為長期政治與外交成果。

隨著以色列必須在2026年10月27日之前舉行國會選舉，結果將決定以色列能否以較溫和或團結的新聯合政府鞏固軍事成果，並進一步推進「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）；相反，若選後仍陷入僵局或維持現狀政府，以色列恐錯失一次重塑中東外交版圖的歷史契機。

5.伊朗局勢

伊朗原本仰賴真主黨、哈瑪斯、伊拉克民兵與葉門叛軍青年運動（Houthi）等代理人組織，加上飛彈、俄製防空系統與核計畫，在中東地區展現強大實力與影響力，但在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，這一切全然改變，因為伊朗做出加入這場混亂的致命選擇。

不但多名領袖遭剷除、代理人網絡被瓦解、防空系統被摧毀、核設施受重創，敘利亞盟友也出走，國內經濟凋敝，這些都是德黑蘭當局始料未及。

此外，86歲最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）據傳健康不佳，鮮少露面，接班人選遲未明朗，為政權穩定埋下變數。

6.恐怖主義再度升溫

麥格克警告，全球恐怖攻擊正在回升。2022至2025年間，受中東衝突影響，攻擊與死亡人數再度增加。近月澳洲發生針對猶太人的攻擊，美國與歐洲亦破獲多起恐攻陰謀。他呼籲，美國與盟友須強化跨國執法合作，以遏止極端組織死灰復燃。

麥格克自述曾於2014至2018年間參與領導對伊斯蘭國（ISIS）的打擊行動，美國與80多個國家及國際組織合作，從追蹤ISIS成員到宣傳戰多管齊下，2014至2020年全球恐攻數量下降近60%。然而受到哈瑪斯攻擊以色列的影響，全球2022到2025年暴力事件與死亡人數再度攀升。

7.AI革命

AI已成為美中視為攸關存亡的競爭領域。中國2025年推出低成本高效能模型DeepSeek R1，一度登上蘋果App Store冠軍，並對金融市場帶來衝擊，「此事凸顯出，原本以為擁有的技術優勢會多麼迅速地流失」。

美國一方面強化出口管制與盟友合作，另一方面卻面臨電力不足、國內政治反彈等限制。麥格克指出，一如冷戰時期，全球技術競爭與國內政治壓力間的衝突恐攀升。

然而在AI技術進展迅速、政策辯論不斷與地緣政治競爭之間的拉扯將加劇，這些因素交互作用下，恐讓AI成為形塑未來全球政治的關鍵力量之一。