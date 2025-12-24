我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任

中央社耶路撒冷24日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。歐新社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。歐新社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，造成慘重傷亡後不久，內唐亞胡指示他思考如何讓總理規避這次安全破口的責任。

美聯社報導，內唐亞胡前發言人費德斯坦（Eli Feldstein）目前因涉嫌向媒體洩漏機密資訊而面臨審判，他22日晚間接受以色列公共廣播公司（Kan）新聞頻道的長篇專訪時，做出這項爆炸性指控。

外界批評者多次指責內唐亞胡拒絕承擔這場以色列史上傷亡最慘重襲擊的責任。然而，關於內唐亞胡在事發後最初幾天的行為，外界知之甚少，而總理本人也一貫抗拒進行獨立國家調查。

費德斯坦接受Kan電視台訪問時表示，2023年10月7日襲擊後，他收到的「第一個任務」就是壓制要求究責的聲音。

「他問我：『新聞在講什麼？大家是不是還在談責任？』他要我想一個說法，可以抵消外界針對總理是否已承擔責任的媒體風暴。」

他補充，內唐亞胡當時看起來「相當驚慌」。費德斯坦表示，之後還有內唐亞胡核心圈內人士告訴他，所有聲明都不要出現「責任」這個詞。

2023年10月7日，哈瑪斯領導的武裝分子在以色列南部殺害約1200人，並帶走251名人質返回加薩。以色列隨即對加薩發動毀滅性戰爭，根據加薩衛生部數據，已造成加薩近7萬1000名巴勒斯坦人喪生。該部門未區分平民或戰鬥人員，但表示約有一半死者為婦女與兒童。

據以色列希伯來媒體報導，內唐亞胡辦公室反駁這場專訪為「一連串子虛烏有、老調重彈的指控，來自一名明顯懷有私利，試圖將責任推卸給他人的人」。

費德斯坦的說法，是他被控向德國小報洩漏機密軍事資訊，以改善內唐亞胡在去年八月加薩6名人質遇害事件後的公眾形象後提出。

此外，費德斯坦也是「卡達門」（Qatargate）醜聞的嫌疑人之一，他和另一名內唐亞胡親信幕僚被指在為總理工作期間收受來自卡達的資金。

內唐亞胡 以色列 加薩

上一則

利比亞參謀總長遇墜機命喪土耳其 當局尋獲黑盒子

下一則

被烏克蘭拘押…2北韓戰俘親筆信曝「盼投誠南韓」展開新生活

延伸閱讀

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入
以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入
從足球到月球：2026年5件大事值得關注

從足球到月球：2026年5件大事值得關注
以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲